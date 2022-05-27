https://arabic.sputniknews.com/20220527/ماذا-نعرف-عن-المروحيات-العسكرية-التي-وافق-البنتاغون-على-بيعها-إلى-مصر-فيديو--1062772281.html
ماذا نعرف عن المروحيات العسكرية التي وافق البنتاغون على بيعها إلى مصر... فيديو
ماذا نعرف عن المروحيات العسكرية التي وافق البنتاغون على بيعها إلى مصر... فيديو
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي على بيع مروحيات من نوع (شينوك 47-إف) لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار، فماذا نعرف عن هذه المروحيات؟ 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:37+0000
2022-05-27T13:37+0000
2022-05-27T13:37+0000
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شينوك هي مروحية عسكرية من تصميم شركة بوينغ، دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1962، وكان أول طيران لها في عام 1961، ويصل سعر الواحدة منها إلى 55 مليون دولار.تقطع الطائرة 800 كيلو متر باستخدام خزاناتها الرئيسية، وتبلغ سرعتها القصوى 170 عقدة، وتصل قدرة حمولتها إلى 12 ألف كيلو، فيما يصل وزنها دون حمولة إلى 10 أطنان، أما ارتفاعها فيصل إلى 15 قدما.يتكون طاقم الطائرة من 3 أشخاص، ويوجد بداخلها مكان لسيارتين لاندروفر.ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 55 جنديا أو ما يصل إلى 10 أطنان من البضائع المختلطة.اشتركت الطائرة في حرب فيتنام الشهيرة، وكانت مهمتها نشر بطاريات المدفعية في مواقع محفوفة بالمخاطر الجبلية التي يتعذر الوصول إليها من قبل أي وسيلة أخرى، ومن ثم مواصلة الإمدادات لها بكميات كبيرة من الذخيرة.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر (شينوك 47-إف) وعتاد متصل بها لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار.وأضافت الوزارة أن مصر كانت قد طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف، مشيرة إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينغ.
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رصد عسكري, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ماذا نعرف عن المروحيات العسكرية التي وافق البنتاغون على بيعها إلى مصر... فيديو
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وافقت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي على بيع مروحيات من نوع (شينوك 47-إف) لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار، فماذا نعرف عن هذه المروحيات؟
شينوك هي مروحية عسكرية من تصميم شركة بوينغ
، دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1962، وكان أول طيران لها في عام 1961، ويصل سعر الواحدة منها إلى 55 مليون دولار.
تقطع الطائرة 800 كيلو متر باستخدام خزاناتها الرئيسية، وتبلغ سرعتها القصوى 170 عقدة، وتصل قدرة حمولتها إلى 12 ألف كيلو، فيما يصل وزنها دون حمولة إلى 10 أطنان، أما ارتفاعها فيصل إلى 15 قدما.
يتكون طاقم الطائرة من 3 أشخاص، ويوجد بداخلها مكان لسيارتين لاندروفر.
وتتعدد مهام الطائرة بين نقل القوات، وحمل المدفعية والإمداد السريع فى ساحة المعركة، كما تحتوي على منحدر تحميل واسع في الجزء الخلفي من جسم الطائرة وثلاثة خطاطيف خارجية لنقل البضائع.
ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 55 جنديا أو ما يصل إلى 10 أطنان من البضائع المختلطة.
اشتركت الطائرة في حرب فيتنام الشهيرة، وكانت مهمتها نشر بطاريات المدفعية في مواقع محفوفة بالمخاطر الجبلية التي يتعذر الوصول إليها من قبل أي وسيلة أخرى، ومن ثم مواصلة الإمدادات لها بكميات كبيرة من الذخيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر
(شينوك 47-إف) وعتاد متصل بها لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار.
وأضافت الوزارة أن مصر كانت قد طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف، مشيرة إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينغ.