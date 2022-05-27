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https://arabic.sputniknews.com/20220527/مسؤول-تركي-يؤكد-توقيف-عنصر-بارز-في-داعش-ولكن-لا-أدلة-على-أنه-الزعيم-1062775204.html
مسؤول تركي يؤكد توقيف "عنصر بارز في داعش" ولكن لا أدلة على أنه الزعيم
مسؤول تركي يؤكد توقيف "عنصر بارز في داعش" ولكن لا أدلة على أنه الزعيم
أكد مسؤول تركي رفيع المستوى، اعتقال "عنصر بارز" في تنظيم "داعش" الإرهابي، في إسطنبول الأسبوع الماضي، لكنه لم يؤكد أنه زعيم التنظيم. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T14:49+0000
2022-05-27T14:49+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
زعيم داعش
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وأوضح المسؤول لوكالة "فرانس برس" اليوم (الجمعة)، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "لا توجد معلومات دقيقة" تؤكد أنه زعيم المجموعة الإرهابية، لكنه "عنصر بارز" في التنظيم.وكانت تقارير صحفية قد أفادت باعتقال زعيم تنظيم "داعش" أبو حسن الهاشمي القريشي في إسطنبول، من دون أن تؤكد السلطات التركية ذلك.وكان تنظيم "داعش" قد كشف في 10 مارس/آذار عبر تسجيل صوتي، عن تعيين أبو حسن الهاشمي القريشي زعيما للتنظيم، بعد أكثر من شهر على مقتل سلفه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في 3 فبراير/ شباط.وأعلنت السلطات العراقية الانتصار على التنظيم في أواخر عام 2017، لكنه يواصل شن هجمات دامية في العراق وسوريا المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/بلومبرغ-الأمن-التركي-يعتقل-زعيم-داعش-الجديد-في-إسطنبول-1062739500.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, زعيم داعش

مسؤول تركي يؤكد توقيف "عنصر بارز في داعش" ولكن لا أدلة على أنه الزعيم

14:49 GMT 27.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أكد مسؤول تركي رفيع المستوى، اعتقال "عنصر بارز" في تنظيم "داعش" الإرهابي، في إسطنبول الأسبوع الماضي، لكنه لم يؤكد أنه زعيم التنظيم.
وأوضح المسؤول لوكالة "فرانس برس" اليوم (الجمعة)، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "لا توجد معلومات دقيقة" تؤكد أنه زعيم المجموعة الإرهابية، لكنه "عنصر بارز" في التنظيم.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت باعتقال زعيم تنظيم "داعش" أبو حسن الهاشمي القريشي في إسطنبول، من دون أن تؤكد السلطات التركية ذلك.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
بلومبرغ: الأمن التركي يعتقل زعيم "داعش" الجديد في إسطنبول
أمس, 16:33 GMT
وكان تنظيم "داعش" قد كشف في 10 مارس/آذار عبر تسجيل صوتي، عن تعيين أبو حسن الهاشمي القريشي زعيما للتنظيم، بعد أكثر من شهر على مقتل سلفه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في 3 فبراير/ شباط.
وأعلنت السلطات العراقية الانتصار على التنظيم في أواخر عام 2017، لكنه يواصل شن هجمات دامية في العراق وسوريا المجاورة.
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