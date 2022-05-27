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مسؤول حكومي يمني يكشف وجود 35 ألف لاجئ أثيوبي في مأرب وجهود لإعادتهم إلى بلادهم
مسؤول حكومي يمني يكشف وجود 35 ألف لاجئ أثيوبي في مأرب وجهود لإعادتهم إلى بلادهم
كشف مسؤول في الحكومة اليمنية، الخميس، عن احتضان محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين والذين يصلون عبر رحلات على متن قوارب صغيرة إلى البلد... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T01:03+0000
2022-05-27T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، خلال لقائه وفداً من الحكومة الإثيوبية برئاسة السفير في الخارجية الإثيوبية سلمون تارديرسا، وفريق المنظمة الدولية للهجرة، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "مأرب تحتضن حتى الآن اكثر من 35 ألف لاجئ إثيوبي بخلاف اللاجئين من دول إفريقية أخرى".وأضاف أن "أفواجاً أخرى ما زالت تصل تباعا إلى مأرب تم السماح لهم بممارسة حياتهم دون مضايقة، ووُفرت الحماية الامنية والقانونية لهم".وأكد مفتاح أن "السلطة المحلية في مأرب ستقدم كافة الدعم والتسهيلات لتنفيذ برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة".وحسب وكالة "سبأ"، "استعرض اللقاء الخطوات التنفيذية لبرنامج العودة الطوعية لبدء المرحلة الاولى والتي تستهدف 1500 لاجئ، ببدء استقبال الراغبين بالعودة من الأحد القادم".من جهته، عبر الوفد الإثيوبي عن:وأكد "العمل مع المنظمة الدولية للهجرة في إعادة أكبر قدر من الراغبين إلى الوطن".ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، لا يزال اليمن بلد عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الأفريقي والمملكة العربية السعودية. وانخفض عدد الوافدين إلى اليمن من أكثر من 138 ألفاً في عام 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 37500 في عام 2020، بسبب القيود على التنقل نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210907/اليمن-نقل-129-مهاجرا-غير-شرعي-إلى-أثيوبيا-1050078641.html
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أخبار أوكرانيا

مسؤول حكومي يمني يكشف وجود 35 ألف لاجئ أثيوبي في مأرب وجهود لإعادتهم إلى بلادهم

01:03 GMT 27.05.2022
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022
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كشف مسؤول في الحكومة اليمنية، الخميس، عن احتضان محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين والذين يصلون عبر رحلات على متن قوارب صغيرة إلى البلد الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 7 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، خلال لقائه وفداً من الحكومة الإثيوبية برئاسة السفير في الخارجية الإثيوبية سلمون تارديرسا، وفريق المنظمة الدولية للهجرة، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "مأرب تحتضن حتى الآن اكثر من 35 ألف لاجئ إثيوبي بخلاف اللاجئين من دول إفريقية أخرى".
وأضاف أن "أفواجاً أخرى ما زالت تصل تباعا إلى مأرب تم السماح لهم بممارسة حياتهم دون مضايقة، ووُفرت الحماية الامنية والقانونية لهم".
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وأكد مفتاح أن "السلطة المحلية في مأرب ستقدم كافة الدعم والتسهيلات لتنفيذ برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة".
وحسب وكالة "سبأ"، "استعرض اللقاء الخطوات التنفيذية لبرنامج العودة الطوعية لبدء المرحلة الاولى والتي تستهدف 1500 لاجئ، ببدء استقبال الراغبين بالعودة من الأحد القادم".
من جهته، عبر الوفد الإثيوبي عن:
"تقدير وشكر حكومة بلاده للموقف الإنساني والأخوي الراقي مع اللاجئين الإثيوبيين والتي أكدتها شهادات عدد من اللاجئين بالمحافظة".
وأكد "العمل مع المنظمة الدولية للهجرة في إعادة أكبر قدر من الراغبين إلى الوطن".
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، لا يزال اليمن بلد عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الأفريقي والمملكة العربية السعودية. وانخفض عدد الوافدين إلى اليمن من أكثر من 138 ألفاً في عام 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 37500 في عام 2020، بسبب القيود على التنقل نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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