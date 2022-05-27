https://arabic.sputniknews.com/20220527/مشرفان-في-إنستغرام-يتهمان-إيران-بعرض-رشاوى-لحذف-حسابات-وشركة-ميتا-تنفي-1062766451.html

مشرفان في "إنستغرام" يتهمان إيران بعرض رشاوى لحذف حسابات.. وشركة "ميتا" تنفي

مشرفان في "إنستغرام" يتهمان إيران بعرض رشاوى لحذف حسابات.. وشركة "ميتا" تنفي

ادعى مشرف محتوى باللغة الفارسية على تطبيق إنستغرام ومدير محتوى سابق أن مسؤولين في المخابرات الإيرانية عرضوا عليهما أموالا، لحذف حسابات صحفيين وناشطين. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T12:04+0000

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أخبار إيران

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وقال مدير المحتوى السابق لإذاعة "بي بي سي" البريطانية: "عُرض عليّ ما يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو لحذف أحد الحسابات. لقد كانوا يسعون بشكل خاص إلى حذف حساب مسيح علي نجاد".مسيح علي نجاح هي كاتبة وناشطة أمريكية من أصول إيرانية مقيمة في نيويورك، قالت وزارة العدل الأمريكية العام الماضي إن مسؤولين إيرانيين سعوا لاستدراجها إلى دولة ثالثة لاختطافها.وقالت شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لإنستغرام، والشركة الخارجية التي تستخدمها للإشراف على المحتوى، إنه لا توجد صحة لهذه الادعاءات.

https://arabic.sputniknews.com/20210721/وكالة-استمرار-احتجاجات-أزمة-المياه-في-إيران-وهتافات-ضد-خامنئي-في-العاصمة-1049620618.html

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