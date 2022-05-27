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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/مصدر-نشاط-دبلوماسي-تركي-في-إيران-لغايات-عسكرية-في-أوكرانيا-1062763274.html
مصدر: نشاط دبلوماسي تركي في إيران لغايات عسكرية في أوكرانيا
مصدر: نشاط دبلوماسي تركي في إيران لغايات عسكرية في أوكرانيا
كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن البعثات الخارجية التابعة للجمهورية التركية في إيران تقوم بتجنيد مواطنين أفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:09+0000
2022-05-27T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وبحسب المصدر، فإن البعثة الدبلوماسية التركية في إيران تقوم بدعوة المواطنين الأفغان وتقدم لهم شروطا لتجنيدهم للقتال في أوكرانيا إلى جانب قوات نظام كييف.وأشار المصدر إلى أن الخطوة التركية منسقة وتدار بناء على تعليمات مباشرة من أنقرة، مؤكدا في الوقت عينه أنه "يتم مساعدتهم في المغادرة إلى تركيا ثم إلى أوكرانيا مع إعداد المستندات اللازمة لذلك".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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مصدر: نشاط دبلوماسي تركي في إيران لغايات عسكرية في أوكرانيا

11:09 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Chadica
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كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن البعثات الخارجية التابعة للجمهورية التركية في إيران تقوم بتجنيد مواطنين أفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف.
وبحسب المصدر، فإن البعثة الدبلوماسية التركية في إيران تقوم بدعوة المواطنين الأفغان وتقدم لهم شروطا لتجنيدهم للقتال في أوكرانيا إلى جانب قوات نظام كييف.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة التركية منسقة وتدار بناء على تعليمات مباشرة من أنقرة، مؤكدا في الوقت عينه أنه "يتم مساعدتهم في المغادرة إلى تركيا ثم إلى أوكرانيا مع إعداد المستندات اللازمة لذلك".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
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