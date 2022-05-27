https://arabic.sputniknews.com/20220527/مصدر-نشاط-دبلوماسي-تركي-في-إيران-لغايات-عسكرية-في-أوكرانيا-1062763274.html
مصدر: نشاط دبلوماسي تركي في إيران لغايات عسكرية في أوكرانيا
مصدر: نشاط دبلوماسي تركي في إيران لغايات عسكرية في أوكرانيا
كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن البعثات الخارجية التابعة للجمهورية التركية في إيران تقوم بتجنيد مواطنين أفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:09+0000
2022-05-27T11:09+0000
2022-05-27T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وبحسب المصدر، فإن البعثة الدبلوماسية التركية في إيران تقوم بدعوة المواطنين الأفغان وتقدم لهم شروطا لتجنيدهم للقتال في أوكرانيا إلى جانب قوات نظام كييف.وأشار المصدر إلى أن الخطوة التركية منسقة وتدار بناء على تعليمات مباشرة من أنقرة، مؤكدا في الوقت عينه أنه "يتم مساعدتهم في المغادرة إلى تركيا ثم إلى أوكرانيا مع إعداد المستندات اللازمة لذلك".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر: نشاط دبلوماسي تركي في إيران لغايات عسكرية في أوكرانيا
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كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن البعثات الخارجية التابعة للجمهورية التركية في إيران تقوم بتجنيد مواطنين أفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف.
وبحسب المصدر، فإن البعثة الدبلوماسية التركية في إيران تقوم بدعوة المواطنين الأفغان وتقدم لهم شروطا لتجنيدهم للقتال في أوكرانيا إلى جانب قوات نظام كييف.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة التركية منسقة وتدار بناء على تعليمات مباشرة من أنقرة، مؤكدا في الوقت عينه أنه "يتم مساعدتهم في المغادرة إلى تركيا ثم إلى أوكرانيا مع إعداد المستندات اللازمة لذلك".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.