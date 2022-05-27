https://arabic.sputniknews.com/20220527/مقاطعة-أوكرانية-تتحول-إلى-توقيت-موسكو-1062752055.html
مقاطعة أوكرانية تتحول إلى توقيت موسكو
مقاطعة أوكرانية تتحول إلى توقيت موسكو
أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية الانتقال إلى توقيت موسكو. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:20+0000
2022-05-27T06:20+0000
2022-05-27T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأبلغ فلاديمير روغوف وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن مقاطعة زابوروجيه تحولت إلى توقيت موسكو، ولن يكون هناك انتقال إلى التوقيت الشتوي والصيفي، حسب توجيهات السلطة الأوكرانية في كييف.وقد فقدت كييف السيطرة على ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه جراء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مقاطعة أوكرانية تتحول إلى توقيت موسكو
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أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه الأوكرانية الانتقال إلى توقيت موسكو.
وأبلغ
فلاديمير روغوف وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن مقاطعة زابوروجيه تحولت إلى توقيت موسكو، ولن يكون هناك انتقال إلى التوقيت الشتوي والصيفي، حسب توجيهات السلطة الأوكرانية في كييف.
وقد فقدت كييف السيطرة على ثلثي أراضي مقاطعة زابوروجيه جراء العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية السكان في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم الإبادة التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.