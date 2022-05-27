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مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية... فيديو
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية... فيديو
قُتل طفل فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T18:59+0000
2022-05-27T18:59+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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وقالت صحيفة "ديديعوت أحرونوت" العبرية: "قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما من قرية الحضر بالقرب من بيت لحم بنيران قوات الأمن".ونقلت عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله: "ألقى مخربون زجاجات حارقة على قوة تابعة للجيش كانت تؤمن مفترق طرق يؤدي إلى (مستوطنة) إفرات بالقرب من القرية، وبدأت القوة في ملاحقة المشتبه بهم".وأضاف: "داخل القرية تعاملت القوة مع إلقاء الزجاجات الحارقة عليها والحجارة، وردت بإطلاق النار على المشتبه به".في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن "الطفل زيد محمد سعيد غنيم (14 عاما) استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر"، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وقال شهود عيان من البلدة إن الطفل غنيم "تفاجأ بتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في أزقة البلدة، وحاول الاحتماء في مرآب للسيارات تابع لأحد المنازل، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت رصاصها الحي صوبه وأعدمته بدم بارد".ونشرت مواقع وصفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفل الفلسطيني وهو طالب في الصف التاسع الأساسي، كما نشرت اللحظات الأولى للإعلان عن وفاته داخل المستشفى.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية... فيديو

18:59 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyehطفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh
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قُتل طفل فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "ديديعوت أحرونوت" العبرية: "قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما من قرية الحضر بالقرب من بيت لحم بنيران قوات الأمن".
ونقلت عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله: "ألقى مخربون زجاجات حارقة على قوة تابعة للجيش كانت تؤمن مفترق طرق يؤدي إلى (مستوطنة) إفرات بالقرب من القرية، وبدأت القوة في ملاحقة المشتبه بهم".
وأضاف: "داخل القرية تعاملت القوة مع إلقاء الزجاجات الحارقة عليها والحجارة، وردت بإطلاق النار على المشتبه به".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن "الطفل زيد محمد سعيد غنيم (14 عاما) استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر"، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وقال شهود عيان من البلدة إن الطفل غنيم "تفاجأ بتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في أزقة البلدة، وحاول الاحتماء في مرآب للسيارات تابع لأحد المنازل، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت رصاصها الحي صوبه وأعدمته بدم بارد".
ونشرت مواقع وصفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفل الفلسطيني وهو طالب في الصف التاسع الأساسي، كما نشرت اللحظات الأولى للإعلان عن وفاته داخل المستشفى.
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