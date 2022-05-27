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https://arabic.sputniknews.com/20220527/مكان-تركيا-في-الناتو-وأهميتها-العسكرية-1062771886.html
مكان تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية
مكان تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية
يثير موقف تركيا الرافض لانضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تساؤلات حول ترتيب تركيا بين جيوش التحالف العسكري وماذا يخسر الحلف في حالة... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:49+0000
2022-05-27T13:49+0000
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تحتل تركيا المرتبة رقم 13 بين أقوى جيوش العالم لعام 2022، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" ويصنف جيشها في المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش "الناتو".يمتلك الجيش التركي 775 ألف جندي بينهم 425 ألف قوات عاملة و200 ألف قوات احتياطية و150 ألف قوات شبه عسكرية.
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مكان تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية

13:49 GMT 27.05.2022
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يثير موقف تركيا الرافض لانضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تساؤلات حول ترتيب تركيا بين جيوش التحالف العسكري وماذا يخسر الحلف في حالة خروج أنقرة.
تحتل تركيا المرتبة رقم 13 بين أقوى جيوش العالم لعام 2022، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" ويصنف جيشها في المرتبة رقم 5 بين أقوى جيوش "الناتو".
يمتلك الجيش التركي 775 ألف جندي بينهم 425 ألف قوات عاملة و200 ألف قوات احتياطية و150 ألف قوات شبه عسكرية.
تاريخ تركيا في الناتو وأهميتها العسكرية - سبوتنيك عربي
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