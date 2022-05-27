عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220527/منخفض-السودان-يتسبب-في-موجة-شديدة-الحرارة-بمصر-1062761760.html
"منخفض السودان" يتسبب في موجة شديدة الحرارة بمصر
"منخفض السودان" يتسبب في موجة شديدة الحرارة بمصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:20+0000
2022-05-27T10:20+0000
مصر
أخبار المناخ في العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049172605_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_888b47b7ee5c5e0bcf5ec6af2b1bb67d.jpg
وحسب بيان الهيئة، اليوم الجمعة، "ستسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية".وعن حالة الطقس في مصر اليوم، أشارت إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.وذكرت أنه من المتوقع أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وتصل إلى 35 على مدار اليوم.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049172605_167:0:2827:1995_1920x0_80_0_0_d40526c5ffaabbdf44b971f38e9aeaac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار المناخ في العالم

"منخفض السودان" يتسبب في موجة شديدة الحرارة بمصر

10:20 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمصر - القاهرة
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير.
وحسب بيان الهيئة، اليوم الجمعة، "ستسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية".

وأوضح البيان أن "هذه الموجة ستستمر خلال الأسبوع المقبل لتكون ذروة الارتفاع يومى الأحد والاثنين".

وعن حالة الطقس في مصر اليوم، أشارت إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
وذكرت أنه من المتوقع أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وتصل إلى 35 على مدار اليوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала