https://arabic.sputniknews.com/20220527/منخفض-السودان-يتسبب-في-موجة-شديدة-الحرارة-بمصر-1062761760.html
"منخفض السودان" يتسبب في موجة شديدة الحرارة بمصر
"منخفض السودان" يتسبب في موجة شديدة الحرارة بمصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:20+0000
2022-05-27T10:20+0000
2022-05-27T10:20+0000
مصر
أخبار المناخ في العالم
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وحسب بيان الهيئة، اليوم الجمعة، "ستسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية".وعن حالة الطقس في مصر اليوم، أشارت إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.وذكرت أنه من المتوقع أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وتصل إلى 35 على مدار اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار المناخ في العالم
"منخفض السودان" يتسبب في موجة شديدة الحرارة بمصر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير.
وحسب بيان الهيئة، اليوم الجمعة، "ستسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية".
وأوضح البيان أن "هذه الموجة ستستمر خلال الأسبوع المقبل لتكون ذروة الارتفاع يومى الأحد والاثنين".
وعن حالة الطقس في مصر
اليوم، أشارت إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
وذكرت أنه من المتوقع أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وتصل إلى 35 على مدار اليوم.