https://arabic.sputniknews.com/20220527/موسكو-الحظر-المفروض-على-إخراج-رؤوس-الأموال-الأجنبية-من-روسيا-مستمر-حتى-رفع-العقوبات--1062778208.html
موسكو: الحظر المفروض على إخراج رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا مستمر حتى رفع العقوبات
موسكو: الحظر المفروض على إخراج رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا مستمر حتى رفع العقوبات
قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، إن الحظر المفروض على إخراج أو تصدير رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا للمستثمرين من الدول غير الصديقة... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:26+0000
2022-05-27T15:26+0000
2022-05-27T15:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104136/19/1041361920_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_9106cf3767792a7a93c571f4d6ee0675.jpg
وصرح سيلوانوف خلال محاضرة ألقاها في الجامعة المالية الروسية: "سنعمل على تسوية وضعنا الاقتصادي، وسنواصل التحرك نحو حقيقة أن جميع القيود التي تم فرضها سيتم إلغاؤها في النهاية. ولكن هناك نقطة واحدة: تلك الاستثمارات التي قام بها أجانب من دول غير صديقة في روسيا، سنحتفظ بها بنفس الطريقة التي سيحتفظون بها باحتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية".وبحسب سيلوانوف، إن القيود المفروضة في روسيا كانت إجراء ضروريا. وقال:وفرضت الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عقوبات صارمة ضد روسيا، بما في ذلك تجميد احتياطيات النقد الأجنبي.قدر سيلوانوف سابقًا أنه تم تجميد حوالي نصف، أو حوالي 300 مليار دولار، من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في عدد من البلدان، وكجزء من سياسة العقوبات، تُتخذ البلدان الغربية أيضًا قرارات بتجميد أصول وعقارات رجال الأعمال الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/-التوازن-الأوروبي-مهدد-أكبر-منتج-نووي-يثبت-أنه-لا-يمكن-لأوروبا-أن-تدير-ظهرها-لروسيا-1062774548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104136/19/1041361920_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7802204dd98c2cb5f286258a4937d966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
موسكو: الحظر المفروض على إخراج رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا مستمر حتى رفع العقوبات
15:26 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، إن الحظر المفروض على إخراج أو تصدير رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا للمستثمرين من الدول غير الصديقة سيستمر حتى رفع العقوبات وإلغاء تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية.
وصرح سيلوانوف خلال محاضرة ألقاها في الجامعة المالية الروسية: "سنعمل على تسوية وضعنا الاقتصادي، وسنواصل التحرك نحو حقيقة أن جميع القيود التي تم فرضها سيتم إلغاؤها في النهاية. ولكن هناك نقطة واحدة: تلك الاستثمارات التي قام بها أجانب من دول غير صديقة في روسيا، سنحتفظ بها بنفس الطريقة التي سيحتفظون بها باحتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية".
وبحسب سيلوانوف، إن القيود المفروضة في روسيا كانت إجراء ضروريا. وقال:
"الأمر مرتبط بحقيقة تجميد أصولنا، البنك المركزي، الحكومة، على شكل احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية، تم تجميد أصول شركاتنا الكبيرة. وأجبنا بنفس الطريقة؛ جمدناها ولم نسمح لهم بإعادة هذه الأموال. أعتقد أن هذا الإجراء سيستمر حتى رفع العقوبات التي فُرضت أو التجميد الذي فُرض على احتياطياتنا وأصولنا".
أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي
وفرضت الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عقوبات صارمة ضد روسيا، بما في ذلك تجميد احتياطيات النقد الأجنبي.
قدر سيلوانوف سابقًا أنه تم تجميد حوالي نصف، أو حوالي 300 مليار دولار، من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في عدد من البلدان، وكجزء من سياسة العقوبات، تُتخذ البلدان الغربية أيضًا قرارات بتجميد أصول وعقارات رجال الأعمال الروس.