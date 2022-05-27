https://arabic.sputniknews.com/20220527/موسكو-الحظر-المفروض-على-إخراج-رؤوس-الأموال-الأجنبية-من-روسيا-مستمر-حتى-رفع-العقوبات--1062778208.html

موسكو: الحظر المفروض على إخراج رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا مستمر حتى رفع العقوبات

موسكو: الحظر المفروض على إخراج رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا مستمر حتى رفع العقوبات

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، إن الحظر المفروض على إخراج أو تصدير رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا للمستثمرين من الدول غير الصديقة... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T15:26+0000

2022-05-27T15:26+0000

2022-05-27T15:27+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

اقتصاد

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وصرح سيلوانوف خلال محاضرة ألقاها في الجامعة المالية الروسية: "سنعمل على تسوية وضعنا الاقتصادي، وسنواصل التحرك نحو حقيقة أن جميع القيود التي تم فرضها سيتم إلغاؤها في النهاية. ولكن هناك نقطة واحدة: تلك الاستثمارات التي قام بها أجانب من دول غير صديقة في روسيا، سنحتفظ بها بنفس الطريقة التي سيحتفظون بها باحتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية".وبحسب سيلوانوف، إن القيود المفروضة في روسيا كانت إجراء ضروريا. وقال:وفرضت الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عقوبات صارمة ضد روسيا، بما في ذلك تجميد احتياطيات النقد الأجنبي.قدر سيلوانوف سابقًا أنه تم تجميد حوالي نصف، أو حوالي 300 مليار دولار، من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في عدد من البلدان، وكجزء من سياسة العقوبات، تُتخذ البلدان الغربية أيضًا قرارات بتجميد أصول وعقارات رجال الأعمال الروس.

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روسيا, اقتصاد