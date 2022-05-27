https://arabic.sputniknews.com/20220527/نائبة-محافظ-المركزي-التونسي-تدعو-إلى-وضع-حوافز-جديدة-لجذب-الادخار-على-المدى-الطويل-1062752200.html
نائبة محافظ "المركزي التونسي" تدعو إلى وضع حوافز جديدة لجذب الادخار على المدى الطويل
نائبة محافظ "المركزي التونسي" تدعو إلى وضع حوافز جديدة لجذب الادخار على المدى الطويل
دعت نائبة محافظ البنك المركزي التونسي، نادية قمحة، إلى وضع حوافز جديدة، وخلق منتجات جديدة أيضا لجذب الادخار على المدى الطويل. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:24+0000
2022-05-27T06:24+0000
2022-05-27T06:24+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لموقع بابنت التونسي، أكدت قمحة أن تطوير التمويل المباشر عبر السوق المالية لم يصل بعد الى المستوى المنشود، لافتة إلى أن هذ الأمر يفرض استمرار الاصلاحات الجارية.تصريحات قمحة جاءت خلال كلمة لها في ختام أعمال الملتقى الدولي لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي، في العاصمة التونسية، حول "تمويل الاقتصاد ما بعد كوفيد-19 من قبل البنوك وشركات التأمين.. إشكالية جديدة".واعتبرت ان المستهدف من ذلك هو "ضمان المزيد من العمق والسيولة للسوق التونسية"، مؤكدة على أن "الحلول المالية لا يمكن ان تكون ناجعة إلا إذا كانت مرفوقة بإصلاحات عميقة".
https://arabic.sputniknews.com/20210505/هبوط-حاد-للاستثمارات-الأجنبية-المتدفقة-إلى-تونس-1048886188.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
نائبة محافظ "المركزي التونسي" تدعو إلى وضع حوافز جديدة لجذب الادخار على المدى الطويل
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دعت نائبة محافظ البنك المركزي التونسي، نادية قمحة، إلى وضع حوافز جديدة، وخلق منتجات جديدة أيضا لجذب الادخار على المدى الطويل.
ووفقا لموقع بابنت
التونسي، أكدت قمحة أن تطوير التمويل المباشر عبر السوق المالية لم يصل بعد الى المستوى المنشود، لافتة إلى أن هذ الأمر يفرض استمرار الاصلاحات الجارية.
تصريحات قمحة جاءت خلال كلمة لها في ختام أعمال الملتقى الدولي لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي، في العاصمة التونسية، حول "تمويل الاقتصاد
ما بعد كوفيد-19 من قبل البنوك وشركات التأمين.. إشكالية جديدة".
ولذلك دعت المسؤولة التونسية إلى ضرورة "وضع حوافز جديدة وخلق منتجات جديدة لجذب الادخار على المدى الطويل وتحديدا المؤسساتي".
واعتبرت ان المستهدف من ذلك هو "ضمان المزيد من العمق والسيولة للسوق التونسية
"، مؤكدة على أن "الحلول المالية لا يمكن ان تكون ناجعة إلا إذا كانت مرفوقة بإصلاحات عميقة".