https://arabic.sputniknews.com/20220527/نيبينزيا-اقتراح-عقوبات-جديدة-ضد-كوريا-الشمالية-على-خلفية-تفشي-فيروس-كورونا-أمر-غير-مسؤول-1062751773.html
نيبينزيا: اقتراح عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي فيروس كورونا أمر غير مسؤول
نيبينزيا: اقتراح عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي فيروس كورونا أمر غير مسؤول
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن اقتراح فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا أمر غير مسؤول. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T05:50+0000
2022-05-27T05:50+0000
2022-05-27T05:50+0000
روسيا
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وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "للأسف، تسلل فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية والوضع الوبائي هناك صعب للغاية".وأضاف قائلا: "نحن نعتبر اقتراح فرض عقوبات جديدة على دولة تفشى فيها الوباء غير مناسب، وبالتالي يجب إيجاد طرق تقديم المساعدة لهذا البلد". وفي وقت سابق، استخدمت كل من روسيا والصين، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار الولايات المتحدة لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نيبينزيا: اقتراح عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي فيروس كورونا أمر غير مسؤول
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن اقتراح فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا أمر غير مسؤول.
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "للأسف، تسلل فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية والوضع الوبائي هناك صعب للغاية".
وأضاف قائلا: "نحن نعتبر اقتراح فرض عقوبات جديدة على دولة تفشى فيها الوباء غير مناسب، وبالتالي يجب إيجاد طرق تقديم المساعدة لهذا البلد".
وفي وقت سابق، استخدمت كل من روسيا والصين، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار الولايات المتحدة لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.