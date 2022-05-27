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"نيويورك تايمز": شقاق بين أوروبا والولايات المتحدة حول الأزمة الأوكرانية
"نيويورك تايمز": شقاق بين أوروبا والولايات المتحدة حول الأزمة الأوكرانية
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ينتابها قلق بالغ إزاء إمكانية إلحاق الأضرار باقتصاداتها نفسها" 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:05+0000
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وذكرت الصحيفة أن "هناك انشقاقا بين الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا في ما يخص تحديد أهداف الأطراف في النزاع الروسي الأوكراني، وذلك بعد ثلاثة أشهر من انطلاق العملية العسكرية"، لافتة إلى أن "تسمية البيت الأبيض لروسيا دولة مارقة لا مكان لها في الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية في أوروبا".وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "موقف واشنطن تغير تماما نظرا لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، حيث قال إن التحالف بين الناتو والاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط تتعلق برفض بعض الدول الأوروبية التخلي عن الطاقة الروسية".
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"نيويورك تايمز": شقاق بين أوروبا والولايات المتحدة حول الأزمة الأوكرانية

13:05 GMT 27.05.2022
شقاق بين أوروبا والولايات المتحدة
شقاق بين أوروبا والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
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كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ينتابها قلق بالغ إزاء إمكانية إلحاق الأضرار باقتصاداتها نفسها"
وذكرت الصحيفة أن "هناك انشقاقا بين الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا في ما يخص تحديد أهداف الأطراف في النزاع الروسي الأوكراني، وذلك بعد ثلاثة أشهر من انطلاق العملية العسكرية"، لافتة إلى أن "تسمية البيت الأبيض لروسيا دولة مارقة لا مكان لها في الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية في أوروبا".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "موقف واشنطن تغير تماما نظرا لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، حيث قال إن التحالف بين الناتو والاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط تتعلق برفض بعض الدول الأوروبية التخلي عن الطاقة الروسية".
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