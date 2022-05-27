https://arabic.sputniknews.com/20220527/هل-تفرض-أمريكا-عقوبات-أحادية-الجانب-ضد-كوريا-الشمالية؟-1062771129.html

هل تفرض أمريكا عقوبات أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية؟

هل تفرض أمريكا عقوبات أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية؟

قالت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إن الولايات المتحدة ستواصل النظر فى إمكانية فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب ضد كوريا... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T13:42+0000

2022-05-27T13:42+0000

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وقالت توماس جرينفيلد:ووفقًا لها، ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى الوحدة والتسوية في الأمم المتحدة ردًا على تطوير بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.واختتمت قائلة: "وفي غياب هذه الوحدة، سنواصل النظر في الإجراءات الأحادية، علاوة على ذلك، بالتنسيق مع أقرب حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك العقوبات".وكما أشارت توماس جرينفيلد، فقد صرحت واشنطن باستمرار أنها تسعى إلى دبلوماسية جادة وموثوقة مع كوريا الديمقراطية، "لكن كيم جونغ أون رفض التواصل".وأضافت: "سنواصل تشجيع كوريا الشمالية على التواصل معنا دبلوماسيا. وفي الوقت نفسه، لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات لصالح أمننا ومصالح أقرب حلفائنا في جميع أنحاء العالم".

https://arabic.sputniknews.com/20220526/نيبينزيا-اقتراح-عقوبات-جديدة-ضد-كوريا-الشمالية-على-خلفية-تفشي-كورونا-أمر-غير-مسؤول-1062749866.html

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