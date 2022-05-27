https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزارة-الزراعة-الروسية-تناقش-مع-دول-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-إمكانية-تحويل-المدفوعات-إلى-الروبل-1062768339.html
وزارة الزراعة الروسية تناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية تحويل المدفوعات إلى الروبل
وزارة الزراعة الروسية تناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية تحويل المدفوعات إلى الروبل
قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف خلال منتدى روسيا للحبوب، إن وزارة الزراعة ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى مدفوعات الإمدادات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:56+0000
2022-05-27T12:56+0000
2022-05-27T12:56+0000
روسيا
العالم العربي
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وتابع: "في الواقع، تمت مناقشة هذا الموضوع لفترة طويلة. لقد تحدثت مع المصريين والسعوديين، وأثرنا كل هذه الأسئلة. حرفيا الأسبوع المقبل، من المقرر إجراء محادثة مع شركائنا وسنناقش هذا الموضوع أيضا. لكن حتى الآن، للأسف، لا يمكن حل هذه المشكلة. لكننا سنعمل في هذا الاتجاه".وأوضح باتروشيف أن هذه القضية مدرجة أيضا على جدول أعمال المفاوضات القادمة، وأضاف: "سنعمل على إمكانية القضاء على الحاجة إلى توفير ضمانات مضادة للبنوك الأوروبية. سنقرر معا".وأشار أحد المشاركين في المنتدى، الذي طرح هذا السؤال، إلى أن المصدرين الروس دخلوا أخيرا في المناقصات مباشرة، متجاوزين التجار الدوليين، لكن أحد الشروط لإمكانية مثل هذه التسويات هو الضمان المصرفي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
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روسيا, العالم العربي
وزارة الزراعة الروسية تناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية تحويل المدفوعات إلى الروبل
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قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف خلال منتدى روسيا للحبوب، إن وزارة الزراعة ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى مدفوعات الإمدادات في مناقصات الحبوب بالروبل.
وتابع: "في الواقع، تمت مناقشة هذا الموضوع لفترة طويلة. لقد تحدثت مع المصريين والسعوديين، وأثرنا كل هذه الأسئلة. حرفيا الأسبوع المقبل، من المقرر إجراء محادثة مع شركائنا وسنناقش هذا الموضوع أيضا. لكن حتى الآن، للأسف، لا يمكن حل هذه المشكلة. لكننا سنعمل في هذا الاتجاه".
وأوضح باتروشيف أن هذه القضية مدرجة أيضا على جدول أعمال المفاوضات القادمة، وأضاف: "سنعمل على إمكانية القضاء على الحاجة إلى توفير ضمانات مضادة للبنوك الأوروبية. سنقرر معا".
وأشار أحد المشاركين في المنتدى، الذي طرح هذا السؤال، إلى أن المصدرين الروس دخلوا أخيرا في المناقصات مباشرة، متجاوزين التجار الدوليين، لكن أحد الشروط لإمكانية مثل هذه التسويات هو الضمان المصرفي.