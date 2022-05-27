عربي
الدفاع الروسية تعلن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا يتم العمل فيها لنشر الأمراض
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزارة-الزراعة-الروسية-تناقش-مع-دول-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-إمكانية-تحويل-المدفوعات-إلى-الروبل-1062768339.html
وزارة الزراعة الروسية تناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية تحويل المدفوعات إلى الروبل
وزارة الزراعة الروسية تناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية تحويل المدفوعات إلى الروبل
قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف خلال منتدى روسيا للحبوب، إن وزارة الزراعة ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى مدفوعات الإمدادات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T12:56+0000
2022-05-27T12:56+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000561_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5142d200afa58be46fa57db2008ef750.jpg
وتابع: "في الواقع، تمت مناقشة هذا الموضوع لفترة طويلة. لقد تحدثت مع المصريين والسعوديين، وأثرنا كل هذه الأسئلة. حرفيا الأسبوع المقبل، من المقرر إجراء محادثة مع شركائنا وسنناقش هذا الموضوع أيضا. لكن حتى الآن، للأسف، لا يمكن حل هذه المشكلة. لكننا سنعمل في هذا الاتجاه".وأوضح باتروشيف أن هذه القضية مدرجة أيضا على جدول أعمال المفاوضات القادمة، وأضاف: "سنعمل على إمكانية القضاء على الحاجة إلى توفير ضمانات مضادة للبنوك الأوروبية. سنقرر معا".وأشار أحد المشاركين في المنتدى، الذي طرح هذا السؤال، إلى أن المصدرين الروس دخلوا أخيرا في المناقصات مباشرة، متجاوزين التجار الدوليين، لكن أحد الشروط لإمكانية مثل هذه التسويات هو الضمان المصرفي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السفير-المصري-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-القمح-الروسي-جيد-ويهمنا-الاستمرار-باستيراده-1062440324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000561_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c499dd0e932acf25e7259683882a2073.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي

وزارة الزراعة الروسية تناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية تحويل المدفوعات إلى الروبل

12:56 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف خلال منتدى روسيا للحبوب، إن وزارة الزراعة ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى مدفوعات الإمدادات في مناقصات الحبوب بالروبل.
وتابع: "في الواقع، تمت مناقشة هذا الموضوع لفترة طويلة. لقد تحدثت مع المصريين والسعوديين، وأثرنا كل هذه الأسئلة. حرفيا الأسبوع المقبل، من المقرر إجراء محادثة مع شركائنا وسنناقش هذا الموضوع أيضا. لكن حتى الآن، للأسف، لا يمكن حل هذه المشكلة. لكننا سنعمل في هذا الاتجاه".
وأوضح باتروشيف أن هذه القضية مدرجة أيضا على جدول أعمال المفاوضات القادمة، وأضاف: "سنعمل على إمكانية القضاء على الحاجة إلى توفير ضمانات مضادة للبنوك الأوروبية. سنقرر معا".
وأشار أحد المشاركين في المنتدى، الذي طرح هذا السؤال، إلى أن المصدرين الروس دخلوا أخيرا في المناقصات مباشرة، متجاوزين التجار الدوليين، لكن أحد الشروط لإمكانية مثل هذه التسويات هو الضمان المصرفي.
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
السفير المصري لدى روسيا لـ"سبوتنيك": القمح الروسي جيد ويهمنا الاستمرار باستيراده
19 مايو, 14:34 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала