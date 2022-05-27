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https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يأمر-برد-صارم-على-أي-استفزازات-من-جارتها-الشمالية-1062787587.html
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يأمر "برد صارم" على أي استفزازات من جارتها الشمالية
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يأمر "برد صارم" على أي استفزازات من جارتها الشمالية
طالب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، اليوم الجمعة، كبار الضباط العسكريين الجدد في بلاده إلى الرد "بصرامة" على أي استفزازات مباشرة تقوم بها كوريا... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T20:38+0000
2022-05-27T20:38+0000
العالم
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وتأتي دعوات الوزير الكوري الجنوبي وسط التوترات الناجمة عن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" صدرت تصريحات الوزير جونغ سوب، خلال مراسم التنصيب المنفصلة لرئيس أركان الجيش الجديد الجنرال، بارك جيونغ هوان، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال، جونغ سانغ-هوا، ورئيس أركان القوات البحرية، لي جونغ هو.ونوهت الوكالة إلى أن تنصيب كبار العسكريين الجدد يأتي في الوقت الذي "تسعى فيه سيئول إلى تعزيز الرد في أعقاب استفزازات بيونغ يانغ الأخيرة"، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الأربعاء الماضي، وسط أنباء عن اقتراب قيامها بتجربة نووية لاحقة.واعتبر الوزير الكوري الجنوبي أن التجارب الأخيرة تمثل "تهديدا خطيرا" للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وأمر القادة الجدد باتخاذ "رد فوري ضد جميع التهديدات".
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العالم

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يأمر "برد صارم" على أي استفزازات من جارتها الشمالية

20:38 GMT 27.05.2022
© AP Photo / South Korean Defence Ministryالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / South Korean Defence Ministry
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طالب وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، اليوم الجمعة، كبار الضباط العسكريين الجدد في بلاده إلى الرد "بصرامة" على أي استفزازات مباشرة تقوم بها كوريا الشمالية.
وتأتي دعوات الوزير الكوري الجنوبي وسط التوترات الناجمة عن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" صدرت تصريحات الوزير جونغ سوب، خلال مراسم التنصيب المنفصلة لرئيس أركان الجيش الجديد الجنرال، بارك جيونغ هوان، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال، جونغ سانغ-هوا، ورئيس أركان القوات البحرية، لي جونغ هو.

"إذا شنت كوريا الشمالية استفزازا مباشرا، فيجب أن نرد بصراحة في ضوء الدفاع عن النفس".

لي جونغ سوب
وزير الدفاع الكوري الجنوبي
ونوهت الوكالة إلى أن تنصيب كبار العسكريين الجدد يأتي في الوقت الذي "تسعى فيه سيئول إلى تعزيز الرد في أعقاب استفزازات بيونغ يانغ الأخيرة"، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الأربعاء الماضي، وسط أنباء عن اقتراب قيامها بتجربة نووية لاحقة.
واعتبر الوزير الكوري الجنوبي أن التجارب الأخيرة تمثل "تهديدا خطيرا" للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وأمر القادة الجدد باتخاذ "رد فوري ضد جميع التهديدات".
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