https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-الدفاع-المصري-يعود-إلى-القاهرة-بعد-زيارته-الرسمية-للكونغو-الديمقراطية-1062765644.html
وزير الدفاع المصري يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية للكونغو الديمقراطية
وزير الدفاع المصري يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية للكونغو الديمقراطية
صرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، بأن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عاد إلى القاهرة، عقب انتهاء... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:47+0000
2022-05-27T11:47+0000
2022-05-27T11:47+0000
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وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر "فيسبوك"، بأن الزيارة بدأت بمراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين.والتقى الفريق أول محمد زكي بنظيره الكونغولي كاباندا باكورنجا، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.وأعرب زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى الكونغولي إلى أن هناك توافق في الرؤى حول جميع الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وفي نهاية اللقاء وقّع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين.وخلال الزياة التقى وزير الدفاع المصري مع جان ميشيل ساما لوكوندية، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة توافق في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-المصري-مقتل-4-إرهابيين-خلال-مداهمات-في-سيناء-1062250097.html
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الجيش المصري, مصر, أخبار مصر الآن
وزير الدفاع المصري يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية للكونغو الديمقراطية
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صرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، بأن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عاد إلى القاهرة، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر "فيسبوك"، بأن الزيارة بدأت بمراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين.
والتقى الفريق أول محمد زكي بنظيره الكونغولي كاباندا باكورنجا، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.
وأعرب زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.
وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى الكونغولي إلى أن هناك توافق في الرؤى حول جميع الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة
لكلا البلدين.
وفي نهاية اللقاء وقّع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين.
وخلال الزياة التقى وزير الدفاع المصري
مع جان ميشيل ساما لوكوندية، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة توافق في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين.