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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وفاة-امرأة-أصيبت-في-قصف-أوكراني-لقرية-روسية-1062751165.html
وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية
وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية
قال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الجمعة، إن أحد سكان منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، الذي أصيب بسبب القصف من أوكرانيا، توفي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T04:51+0000
2022-05-27T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف على تلغرام: "لدينا مأساة أخرى، المرأة التي أصيبت بالأمس ماتت متأثرة بجراحها".ويوم الخميس، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت قرية جورافليفكا طوال اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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أخبار أوكرانيا

وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية

04:51 GMT 27.05.2022
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الذهاب إلى بنك الصورالحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Alexandr Polegenko
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قال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الجمعة، إن أحد سكان منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، الذي أصيب بسبب القصف من أوكرانيا، توفي.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف على تلغرام: "لدينا مأساة أخرى، المرأة التي أصيبت بالأمس ماتت متأثرة بجراحها".
ويوم الخميس، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت قرية جورافليفكا طوال اليوم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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