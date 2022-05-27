https://arabic.sputniknews.com/20220527/وفاة-امرأة-أصيبت-في-قصف-أوكراني-لقرية-روسية-1062751165.html
وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية
وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية
قال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الجمعة، إن أحد سكان منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، الذي أصيب بسبب القصف من أوكرانيا، توفي. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T04:51+0000
2022-05-27T04:51+0000
2022-05-27T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف على تلغرام: "لدينا مأساة أخرى، المرأة التي أصيبت بالأمس ماتت متأثرة بجراحها".ويوم الخميس، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت قرية جورافليفكا طوال اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وفاة امرأة أصيبت في قصف أوكراني لقرية روسية
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قال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم الجمعة، إن أحد سكان منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، الذي أصيب بسبب القصف من أوكرانيا، توفي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غلادكوف على تلغرام: "لدينا مأساة أخرى، المرأة التي أصيبت بالأمس ماتت متأثرة بجراحها".
ويوم الخميس، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت قرية جورافليفكا طوال اليوم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس،
جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".