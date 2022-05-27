https://arabic.sputniknews.com/20220527/وفاة-ثلاث-شقيقات-غرقا-داخل-بركة-مياه-في-محافظة-إب-اليمنية-1062783256.html

وفاة ثلاث شقيقات غرقا داخل بركة مياه في محافظة إب اليمنية

وفاة ثلاث شقيقات غرقا داخل بركة مياه في محافظة إب اليمنية

لقيت ثلاث فتيات شقيقات حتفهن غرقاً، اليوم الجمعة، في محافظة إب (198 كيلومتراً جنوب صنعاء) وسط اليمن. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T17:49+0000

2022-05-27T17:49+0000

2022-05-27T17:49+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة إب لوكالة "سبوتنيك" بأن طفلة (6 أعوام) سقطت في بركة مياه بجوار منزل والدها، ردمان حسين الكوال، في قرية النجود بعزلة بني مبارز في مديرية القفر شمالي إب، قبل أن تحاول أختها الكبرى (13 عاماً) إنقاذها وتغرق إلى جوارها وتتبعهما شقيقتهن الثالثة (8 أعوام) وتواجه المصير ذاته.وأشار إلى أن الحادثة هي الثانية التي تفجع بها أسرتهن، حيث غرق شقيقهن قبل نحو عامين في البركة نفسها.وتعتمد غالبية الأسر في الريف اليمني، على أطفالها في جلب مياه الشرب، حيث يفتقر ما يقرب من 15.4 مليون شخص، وهم نحو نصف الشعب اليمني، إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي نتيجة استمرار الصراع في اليمن منذ أكثر من 7 أعوام، وفق الأمم المتحدة.وتتسبب الآبار المكشوفة وبرك المياه في إب في حوادث غرق متكررة في المحافظة التي تشهد أمطاراً موسمية غزيرة، تدفع الأهالي إلى الاستفادة من مياه الأمطار عبر الحواجز المائية والآبار والبرك، في الشرب وري محاصيلهم الزراعية.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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