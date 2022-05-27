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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220527/-أسرى-أوكرانيون-يعربون-عن-إعجابهم-بالجنود-الروس-1062765350.html
أسرى أوكرانيون يعربون عن إعجابهم بالجنود الروس
أسرى أوكرانيون يعربون عن إعجابهم بالجنود الروس
أبدى أسرى أوكرانيون إعجابهم بالعسكريين الروس وكشفوا أن قادتهم يتسترون على خسائر القوات الأوكرانية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:42+0000
2022-05-27T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن الأسير أندريه كامينسكي قوله:وأضاف أن أفراد وحدته لم يتناولوا الطعام المطبوخ منذ وقت طويل.وكشف أسير آخر اسمه نيكيتا لازارينكو، أن قيادة القوات الأوكرانية لا تعلن الخسائر الحقيقية. وأشار إلى أن قادته أمروه بحفر قبر لـ50 ميتا، وأنه علم لاحقا أن أسماء الكثيرين من زملائه الموتى ترد في كشوف الفارين من الخدمة العسكرية والمفقودين، وتغيب عن كشوف القتلى.ووقع هؤلاء في أسر القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرقي أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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رصد عسكري

أسرى أوكرانيون يعربون عن إعجابهم بالجنود الروس

11:42 GMT 27.05.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أبدى أسرى أوكرانيون إعجابهم بالعسكريين الروس وكشفوا أن قادتهم يتسترون على خسائر القوات الأوكرانية.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن الأسير أندريه كامينسكي قوله:
عندما وصلنا إلى إحدى وحدات الجيش الروسي فإنهم (الجنود الروس) أسرعوا بفك قيودنا وناولونا الطعام. إنهم شبان طيبون وقائدهم رجل ممتاز.
وأضاف أن أفراد وحدته لم يتناولوا الطعام المطبوخ منذ وقت طويل.
وكشف أسير آخر اسمه نيكيتا لازارينكو، أن قيادة القوات الأوكرانية لا تعلن الخسائر الحقيقية. وأشار إلى أن قادته أمروه بحفر قبر لـ50 ميتا، وأنه علم لاحقا أن أسماء الكثيرين من زملائه الموتى ترد في كشوف الفارين من الخدمة العسكرية والمفقودين، وتغيب عن كشوف القتلى.
ووقع هؤلاء في أسر القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية للسكان في جنوب شرقي أوكرانيا الذين يواجهون خطر الإبادة الذي يشكله نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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