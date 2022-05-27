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https://arabic.sputniknews.com/20220527/-إقالة-وزير-الصحة-السنغالي-بعد-وفاة-11-رضيعا-إثر-حريق-في-مستشفى-1062756189.html
إقالة وزير الصحة السنغالي بعد وفاة 11 رضيعا إثر حريق في مستشفى
إقالة وزير الصحة السنغالي بعد وفاة 11 رضيعا إثر حريق في مستشفى
أقال الرئيس السنغالي ماكي سال، وزير الصحة عبد الله ضيوف سار، وذلك على خلفية وفاة 11 رضيعا في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي، وأثارت غضبا وسخطا عارمين... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:07+0000
2022-05-27T08:07+0000
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وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة السنغالية في بيان، الخميس، إن سال أصدر مرسوماً "عيّن بموجبه الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي بدلاً من عبد الله ضيوف سار".ووفقا للوكالة، كانت وزيرة الصحة الجديدة تشغل منصب مديرة الصحة العامة في الوزارة قبل تعيينها.وأعلن الرئيس السنغالي، يوم الأربعاء، عن هذه الفاجعة، مقدماً تعازيه لعائلات الضحايا.وقال سال في تغريدة على تويتر: "لقد علمت للتو ببالغ الأسى والصدمة بوفاة 11 رضيعا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في مدينة تيفاواني في غرب البلاد".وأعلن الرئيس السنغالي الحداد الوطني لثلاثة أيام حزناً على الرضع الـ11، وقرر اختصار زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلده الجمعة، لكي يتمكن من أن يزور مدينة تيفاواني، السبت.وأثارت المأساة غضبا عارما في السنغال، وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الكارثة، في حين تعهد القضاء إصدار أحكام صارمة في هذه القضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصرع-11-رضيعا-في-حريق-بمستشفى-في-السنغال-1062710595.html
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إقالة وزير الصحة السنغالي بعد وفاة 11 رضيعا إثر حريق في مستشفى

08:07 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
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أقال الرئيس السنغالي ماكي سال، وزير الصحة عبد الله ضيوف سار، وذلك على خلفية وفاة 11 رضيعا في كارثة نجمت عن حريق اندلع في مستشفى حكومي، وأثارت غضبا وسخطا عارمين في البلاد.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة السنغالية في بيان، الخميس، إن سال أصدر مرسوماً "عيّن بموجبه الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي بدلاً من عبد الله ضيوف سار".
حريق في مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
مصرع 11 رضيعا إثر حريق داخل مستشفى في السنغال
أمس, 00:14 GMT
ووفقا للوكالة، كانت وزيرة الصحة الجديدة تشغل منصب مديرة الصحة العامة في الوزارة قبل تعيينها.
وأعلن الرئيس السنغالي، يوم الأربعاء، عن هذه الفاجعة، مقدماً تعازيه لعائلات الضحايا.
وقال سال في تغريدة على تويتر: "لقد علمت للتو ببالغ الأسى والصدمة بوفاة 11 رضيعا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في مدينة تيفاواني في غرب البلاد".
وأعلن الرئيس السنغالي الحداد الوطني لثلاثة أيام حزناً على الرضع الـ11، وقرر اختصار زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلده الجمعة، لكي يتمكن من أن يزور مدينة تيفاواني، السبت.
وأثارت المأساة غضبا عارما في السنغال، وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الكارثة، في حين تعهد القضاء إصدار أحكام صارمة في هذه القضية.
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