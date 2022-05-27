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https://arabic.sputniknews.com/20220527/-إمدادات-مكونات-حليب-الأطفال-في-أمريكا-محدودة-بسبب-شحة-زيت-عباد-الشمس-الأوكراني-1062777936.html
صحيفة تعزو سبب نقص حليب الأطفال في أمريكا إلى شحة زيت عباد الشمس الأوكراني
صحيفة تعزو سبب نقص حليب الأطفال في أمريكا إلى شحة زيت عباد الشمس الأوكراني
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن محاولات الولايات المتحدة للتغلب على النقص الحاد في حليب الأطفال واجهت عقبة بسبب انقطاع إمدادات زيت عباد الشمس... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:19+0000
2022-05-27T15:24+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب الصحيفة الأمريكية: "يستخدم العديد من المنتجين زيت عباد الشمس كمصدر للدهون الضرورية للخلطات. وكانت أوكرانيا المصدر الأول لزيت عباد الشمس".ونقلت الصحيفة عن خبراء الصناعة قولهم إن العثور على موردين بديلين أو تغيير التركيبة سيستغرق وقتًا طويلاً.في سياق انخفاض الإمدادات، ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس في أبريل إلى 2276 دولارا للطن مقارنة بـ 1500 دولار في فبراير ، بحسب ما أوردته الصحيفة ، نقلاً عن بيانات من البنك الدولي.وتشير المصادر إلى أن النقص الحاد بحليب الأطفال، الذي يقدر بنحو 40-50% من احتياج السوق الأمريكية حدث بسبب إغلاق خط إنتاج شركة "أبوت"، للاشتباه في أنه ملوث بالبكتيريا المسببة للأمراض.وبدأت طائرات النقل الأمريكية عمليات استيراد بعض أصناف أغذية الأطفال، على رأسها حليب الأطفال، بشكل عاجل إلى البلاد على خلفية وجود نقص حاد بسبب توقف إحدى الشركات المنتجة عن الإنتاج.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/طائرات-عسكرية-تنقل-حليب-الأطفال-بشكل-عاجل-إلى-أمريكا-بسبب-نقص-حاد-في-السوق-1062558088.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة تعزو سبب نقص حليب الأطفال في أمريكا إلى شحة زيت عباد الشمس الأوكراني

15:19 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 27.05.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONلافتة بجوار كمية صغيرة من حليب الأطفال في متجر "تارغت" في ولاية ماريلاند الأمريكية، 16 مايو/ أيار 2022
لافتة بجوار كمية صغيرة من حليب الأطفال في متجر تارغت في ولاية ماريلاند الأمريكية، 16 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن محاولات الولايات المتحدة للتغلب على النقص الحاد في حليب الأطفال واجهت عقبة بسبب انقطاع إمدادات زيت عباد الشمس من أوكرانيا، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية.
وبحسب الصحيفة الأمريكية: "يستخدم العديد من المنتجين زيت عباد الشمس كمصدر للدهون الضرورية للخلطات. وكانت أوكرانيا المصدر الأول لزيت عباد الشمس".
ونقلت الصحيفة عن خبراء الصناعة قولهم إن العثور على موردين بديلين أو تغيير التركيبة سيستغرق وقتًا طويلاً.
في سياق انخفاض الإمدادات، ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس في أبريل إلى 2276 دولارا للطن مقارنة بـ 1500 دولار في فبراير ، بحسب ما أوردته الصحيفة ، نقلاً عن بيانات من البنك الدولي.
وتشير المصادر إلى أن النقص الحاد بحليب الأطفال، الذي يقدر بنحو 40-50% من احتياج السوق الأمريكية حدث بسبب إغلاق خط إنتاج شركة "أبوت"، للاشتباه في أنه ملوث بالبكتيريا المسببة للأمراض.
وبدأت طائرات النقل الأمريكية عمليات استيراد بعض أصناف أغذية الأطفال، على رأسها حليب الأطفال، بشكل عاجل إلى البلاد على خلفية وجود نقص حاد بسبب توقف إحدى الشركات المنتجة عن الإنتاج.
طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
طائرات عسكرية تنقل حليب الأطفال بشكل عاجل إلى أمريكا بسبب نقص حاد في السوق
22 مايو, 15:33 GMT
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