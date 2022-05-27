https://arabic.sputniknews.com/20220527/-التوازن-الأوروبي-مهدد-أكبر-منتج-نووي-يثبت-أنه-لا-يمكن-لأوروبا-أن-تدير-ظهرها-لروسيا-1062774548.html

التوازن الأوروبي "مهدد"... أكبر منتج نووي يثبت أنه "لا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها" لروسيا

التوازن الأوروبي "مهدد"... أكبر منتج نووي يثبت أنه "لا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها" لروسيا

كشفت وكالة غربية عن مشكلة جديدة كبيرة مرتبطة بمصادر الطاقة قد تواجهها أوروبا، تتمثل بالإخفاقات المتعلقة بالطاقة النووية النظيفة، مؤكدة أن هذه المشكلة تثبت أنه... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T14:38+0000

2022-05-27T14:38+0000

2022-05-27T14:38+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

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وأشارت المصادر إلى أن الإخفاقات النووية لشركة "Electricite de France SA" الفرنسية ترسل "موجات من الإشارات" عبر أسواق الطاقة الأوروبية، الأمر الذي يهدد "بتقويض خطة القارة (العجوز) لإدارة ظهرها للغاز الروسي".وبحسب وكالة "بلومبرغ" فقد يضطر أكبر منتج للطاقة الذرية في أوروبا، والذي عادة ما يصدر طاقة رخيصة خلال فصل الشتاء، إلى الاستيراد هذا العام بعد خفض توقعات إنتاجه للمرة الثالثة.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبير نيكولاس لوكلير، المؤسس المشارك لشركة "Omnegy" الاستشارية المتخصصة بالطاقة ومقرها باريس، الذي حذر من أن هذه المشكلة تشكل تهديدا للتوازن الأوروبي بأكمله.وتعمل الدول الأوروبية على تأمين إمدادات غاز بديلة على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أشارت الوكالة إلى أن هذا الإجراء "صعب بالنسبة لدول مثل ألمانيا، التي اعتمدت على روسيا في 40٪ من إمداداتها العام الماضي وأغلقت صناعتها النووية. على الرغم من أن الدولة تخطط لشراء كميات كبيرة من الغاز المسال، إلا أنها لا تمتلك حتى الآن محطات استيراد خاصة بها".وعلى الرغم من أن ألمانيا قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستعيد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط في حالة نقص إمدادات الغاز، لكن المشكلة تكمن بالنسبة لأوروبا أنها تعتمد على روسيا أيضا فيما يخص الفحم، خصوصا ألمانيا.ونوهت الوكالة إلى أن واردات الطاقة (طاقة الغاز) المرسلة إلى فرنسا "لم يسبق لها مثيل"، حيث تدفقت الكهرباء في البلاد في أشهر الشتاء الماضي، مع انخفاض إنتاجها من الطاقة الذرية. ولكن هذا العام، سيكون هناك قدر أقل من الغاز المتاح في جميع أنحاء أوروبا لتعويض الركود مع تصاعد المخاوف الناتجة عن نقص الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، قد ترتفع أسعار الكهرباء في فرنسا في الربع الأول من عام 2023 إلى ما يزيد عن 1000 يورو للميغاواط الساعي.يذكر أن فرنسا أوقفت نصف مفاعلاتها البالغ عددها 56 مفاعلا، وقدرت مؤسسة كهرباء فرنسا "EDF" أن الإنتاج هذا العام سيكون الأدنى منذ أكثر من 30 عامًا. وفي حين أن العديد من المصانع غير مرتبطة بالصيانة الدورية أو إعادة التزود بالوقود، فإن عشرات المصانع متوقفة عن العمل لإجراء الفحوصات والإصلاحات بعد اكتشاف مشكلات تآكل الإجهاد في الوحدات في أواخر عام 2021، وقد تم التأكد من وجود شقوق في أنظمة الأنابيب الرئيسية في أربعة مفاعلات.كما تعهد ماكرون بدعم مجموعة من المفاعلات الجديدة مع بدء تشغيل أول مفاعل حوالي عام 2035 - في محاولة لتنشيط الصناعة النووية الفرنسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/بلومبرغ-الاتحاد-الأوروبي-يعفي-أكبر-خط-نفطي-في-العالم-من-العقوبات-بانتظار-إبرام-صفقة-1062768142.html

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