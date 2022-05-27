https://arabic.sputniknews.com/20220527/-الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-تسقط-طائرة-ميغ-29-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-1062756861.html
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط طائرة "ميغ 29" أوكرانية في مقاطعة أوديسا
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط طائرة "ميغ 29" أوكرانية في مقاطعة أوديسا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، بالإضافة... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:15+0000
2022-05-27T08:15+0000
2022-05-27T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بيلياري بمقاطعة أوديسا".كما أشار كوناشينكوف إلى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط ثمان طائرات مسيرة فوق عدة مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" في منطقة سفاتوفو بجمهورية لوهانسك الشعبية.كما نجحت القوات الجوية الروسية بتدمير 10 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز "غراد"، بالإضافة إلى القضاء على 412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني و77 مركزا للقيادة.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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روسيا
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط طائرة "ميغ 29" أوكرانية في مقاطعة أوديسا
08:15 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بيلياري بمقاطعة أوديسا".
كما أشار كوناشينكوف إلى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط ثمان طائرات مسيرة فوق عدة مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" في منطقة سفاتوفو بجمهورية لوهانسك الشعبية.
كما نجحت القوات الجوية الروسية بتدمير 10 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز "غراد"، بالإضافة إلى القضاء على 412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني و77 مركزا للقيادة.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.