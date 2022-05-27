https://arabic.sputniknews.com/20220527/-تسريب-مسؤولية-اغتيال-خدائي-إشارة-أمريكية-على-الاغتيالات-المنسوبة-لإسرائيل-في-إيران-1062759613.html

تسريب مسؤولية اغتيال خدائي... إشارة أمريكية على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل في إيران

تسريب مسؤولية اغتيال خدائي... إشارة أمريكية على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل في إيران

أكدت قناة عبرية، أمس الخميس، أن تسريب مسؤولية إسرائيل عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، هو إشارة للرأي الأمريكي في أعقاب سلسلة الاغتيالات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T09:48+0000

2022-05-27T09:48+0000

2022-05-27T09:48+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062621562_0:297:719:701_1920x0_80_0_0_b9e4b929c2addb51f0f33bab535729fe.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس في تقرير لها، بأن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عمن يقف وراء اغتيال إسرائيل العميد خدائي في طهران، هو إشارة أمريكية واضحة على ما سبق من حلقات أو سلسلة الاغتيالات التي وقعت في إيران، ونسبت لإسرائيل.وأوضحت القناة العبرية أنه رغم هذا التسريب الخطير، فإن المنتدى الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية، وبأن الوفد الإسرائيلي سيرأسه رئيس مجلس الأمن القومي، إيال خولتا، ومعه وفد عسكري بارز.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة قلق شديدة على خلفية تسريب صحيفة أمريكية بأن تل أبيب وراء اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي يفضي بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، قد شكل مفاجأة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه،وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران. وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/لجنة-الشؤون-الخارجية-والدفاع-في-الكنيست-تنفي-إقرار-إسرائيل-بمسؤوليتها-عن-مقتل-صياد-خدائي-1062725706.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار العالم الآن