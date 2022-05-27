عربي
الدفاع الروسية تعلن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا يتم العمل فيها لنشر الأمراض
https://arabic.sputniknews.com/20220527/-روسكومنادزور-تؤكد-أنها-لم-تتخذ-أي-تدابير-ضد-نيتفليكس--1062771565.html
"روسكومنادزور" تؤكد أنها لم تتخذ أي تدابير ضد "نيتفليكس"
"روسكومنادزور" تؤكد أنها لم تتخذ أي تدابير ضد "نيتفليكس"
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا "روسكومنادزور"، اليوم الجمعة، أنها لم تقيد عمل خدمات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:36+0000
2022-05-27T13:36+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1058262218_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_988a0a0594fc6f2fea27db92347196af.jpg
وقالت "روسكومنادزور" في بيان صدر اليوم، إنها لم تقيد عمل خدمات بث "نيتفليكس" على أراضي البلاد، مؤكدة أن المنصة هي من أوقفت خدماتها وأنشطتها على أراضي روسيا، وسيتم استبعادها من سجل الوكالة المعتمد.ونوهت "روسكومنادزور" إلى أنها ستعمل على إبعاد "نيتفليكس" من سجل "أي بي سي"، وجاء في بيان الوكالة الفيدرالية الروسية:في وقت سابق من اليوم الجمعة، توقفت خدمة البث "نيتفليكس" عن العمل لدى سكان روسيا، من دون توفير أي تطبيقات لتجاوز أقفال الخدمة.وكانت "نيتفليكس"، قد قررت تعليق العمل في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "نيتفليكس" أن عدد مشتركيها في الربع الأول قد انخفض بمقدار 200 ألف بعد مغادرة روسيا.ووفقا لـ"نيتفليكس"، تسبب إغلاق الخدمة في روسيا إلى فقدان 700 ألف مشترك، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 25%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1058262218_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e17bc8e0c17bdd99963d7360265bc2b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

"روسكومنادزور" تؤكد أنها لم تتخذ أي تدابير ضد "نيتفليكس"

13:36 GMT 27.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hongشاشة تلفزيونية في بهو فندق إعلامي تعرض أخبار مسابقة التزلج السريع للسيدات على المضمار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين 5 فبراير 2022.
شاشة تلفزيونية في بهو فندق إعلامي تعرض أخبار مسابقة التزلج السريع للسيدات على المضمار القصير في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بكين 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا "روسكومنادزور"، اليوم الجمعة، أنها لم تقيد عمل خدمات "نيتفليكس" في روسيا، مؤكدة أن الخدمة هي من علقت أعمالها في البلاد.
وقالت "روسكومنادزور" في بيان صدر اليوم، إنها لم تقيد عمل خدمات بث "نيتفليكس" على أراضي البلاد، مؤكدة أن المنصة هي من أوقفت خدماتها وأنشطتها على أراضي روسيا، وسيتم استبعادها من سجل الوكالة المعتمد.
ونوهت "روسكومنادزور" إلى أنها ستعمل على إبعاد "نيتفليكس" من سجل "أي بي سي"، وجاء في بيان الوكالة الفيدرالية الروسية:

"روسكومنادزور لم تتخذ تدابير تقييدية ضد خدمة الفيديو نيتفليكس. في مارس/آذار عام 2022، الخدمة السمعية والبصرية نيتفليكس علقت هي بشكل مستقل أنشطتها على أراضي روسيا".

الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا
في وقت سابق من اليوم الجمعة، توقفت خدمة البث "نيتفليكس" عن العمل لدى سكان روسيا، من دون توفير أي تطبيقات لتجاوز أقفال الخدمة.
وكانت "نيتفليكس"، قد قررت تعليق العمل في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "نيتفليكس" أن عدد مشتركيها في الربع الأول قد انخفض بمقدار 200 ألف بعد مغادرة روسيا.
ووفقا لـ"نيتفليكس"، تسبب إغلاق الخدمة في روسيا إلى فقدان 700 ألف مشترك، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 25%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала