https://arabic.sputniknews.com/20220527/-روسكومنادزور-تؤكد-أنها-لم-تتخذ-أي-تدابير-ضد-نيتفليكس--1062771565.html
"روسكومنادزور" تؤكد أنها لم تتخذ أي تدابير ضد "نيتفليكس"
"روسكومنادزور" تؤكد أنها لم تتخذ أي تدابير ضد "نيتفليكس"
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا "روسكومنادزور"، اليوم الجمعة، أنها لم تقيد عمل خدمات... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:36+0000
2022-05-27T13:36+0000
2022-05-27T13:36+0000
روسيا
العالم
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وقالت "روسكومنادزور" في بيان صدر اليوم، إنها لم تقيد عمل خدمات بث "نيتفليكس" على أراضي البلاد، مؤكدة أن المنصة هي من أوقفت خدماتها وأنشطتها على أراضي روسيا، وسيتم استبعادها من سجل الوكالة المعتمد.ونوهت "روسكومنادزور" إلى أنها ستعمل على إبعاد "نيتفليكس" من سجل "أي بي سي"، وجاء في بيان الوكالة الفيدرالية الروسية:في وقت سابق من اليوم الجمعة، توقفت خدمة البث "نيتفليكس" عن العمل لدى سكان روسيا، من دون توفير أي تطبيقات لتجاوز أقفال الخدمة.وكانت "نيتفليكس"، قد قررت تعليق العمل في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "نيتفليكس" أن عدد مشتركيها في الربع الأول قد انخفض بمقدار 200 ألف بعد مغادرة روسيا.ووفقا لـ"نيتفليكس"، تسبب إغلاق الخدمة في روسيا إلى فقدان 700 ألف مشترك، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 25%.
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روسيا, العالم
"روسكومنادزور" تؤكد أنها لم تتخذ أي تدابير ضد "نيتفليكس"
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أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا "روسكومنادزور"، اليوم الجمعة، أنها لم تقيد عمل خدمات "نيتفليكس" في روسيا، مؤكدة أن الخدمة هي من علقت أعمالها في البلاد.
وقالت "روسكومنادزور" في بيان صدر اليوم، إنها لم تقيد عمل خدمات بث "نيتفليكس" على أراضي البلاد، مؤكدة أن المنصة هي من أوقفت خدماتها وأنشطتها على أراضي روسيا، وسيتم استبعادها من سجل الوكالة المعتمد.
ونوهت "روسكومنادزور" إلى أنها ستعمل على إبعاد "نيتفليكس" من سجل "أي بي سي"، وجاء في بيان الوكالة الفيدرالية الروسية:
"روسكومنادزور لم تتخذ تدابير تقييدية ضد خدمة الفيديو نيتفليكس. في مارس/آذار عام 2022، الخدمة السمعية والبصرية نيتفليكس علقت هي بشكل مستقل أنشطتها على أراضي روسيا".
الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا
في وقت سابق من اليوم الجمعة، توقفت خدمة البث "نيتفليكس" عن العمل
لدى سكان روسيا، من دون توفير أي تطبيقات لتجاوز أقفال الخدمة.
وكانت "نيتفليكس"، قد قررت تعليق العمل في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "نيتفليكس" أن عدد مشتركيها في الربع الأول قد انخفض بمقدار 200 ألف بعد مغادرة روسيا.
ووفقا لـ"نيتفليكس"، تسبب إغلاق الخدمة في روسيا إلى فقدان 700 ألف مشترك، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 25%.