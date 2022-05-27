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يلمح إلى مسؤولية بلاده... مسؤول إسرائيلي سابق: اغتيال خدائي منع إلحاق الأذى برعايانا
يلمح إلى مسؤولية بلاده... مسؤول إسرائيلي سابق: اغتيال خدائي منع إلحاق الأذى برعايانا
قال الجنرال عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" ، اليوم الجمعة، إن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، منع إلحاق... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T10:17+0000
2022-05-27T10:17+0000
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أجرت القناة العبرية الـ 12، اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال يادلين، زعم من خلالها أن اغتيال العميد حسن خدائي حال دون إلحاق الأذى بالمواطنين والرعايا الإسرائيليين خارج البلاد، بدعوى أن المسؤول الراحل في الحرس الثوري كان يعتزم خطف مواطنين إسرائيليين ويهود خارج بلادهم.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة قلق شديدة على خلفية تسريب صحيفة أمريكية بأن تل أبيب وراء اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي يفضي بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، قد شكل مفاجأة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.للمزيد: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تنفي إقرار إسرائيل بمسؤوليتها عن مقتل صياد خدائيوكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه،وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران. وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
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أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل

يلمح إلى مسؤولية بلاده... مسؤول إسرائيلي سابق: اغتيال خدائي منع إلحاق الأذى برعايانا

10:17 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / -اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي
اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / -
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قال الجنرال عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" ، اليوم الجمعة، إن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، منع إلحاق الأذى برعايانا ومواطنينا.
أجرت القناة العبرية الـ 12، اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال يادلين، زعم من خلالها أن اغتيال العميد حسن خدائي حال دون إلحاق الأذى بالمواطنين والرعايا الإسرائيليين خارج البلاد، بدعوى أن المسؤول الراحل في الحرس الثوري كان يعتزم خطف مواطنين إسرائيليين ويهود خارج بلادهم.

وفي تلميح صريح إلى مسؤولية بلاده عن اغتيال خدائي، أوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن سياسة إسرائيل تقوم على مواجهة مع إيران على أكثر من جبهة، سيبرانية واستخباراتية، فضلا عن المواجهة الجوية والبرية والبحرية، أيضا، مدعيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى البرنامج النووي فحسب، دون النظر إلى ما أسماه بـ"الإرهاب الإيراني".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة قلق شديدة على خلفية تسريب صحيفة أمريكية بأن تل أبيب وراء اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي يفضي بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، قد شكل مفاجأة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
للمزيد: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تنفي إقرار إسرائيل بمسؤوليتها عن مقتل صياد خدائي
وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه،
أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية الاغتيال.
وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران. وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.
وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
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