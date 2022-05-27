https://arabic.sputniknews.com/20220527/-يلمح-إلى-مسؤولية-بلاده-مسؤول-إسرائيلي-سابق-اغتيال-خدائي-منع-إلحاق-الأذى-برعايانا-1062761126.html

يلمح إلى مسؤولية بلاده... مسؤول إسرائيلي سابق: اغتيال خدائي منع إلحاق الأذى برعايانا

يلمح إلى مسؤولية بلاده... مسؤول إسرائيلي سابق: اغتيال خدائي منع إلحاق الأذى برعايانا

قال الجنرال عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" ، اليوم الجمعة، إن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، منع إلحاق... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T10:17+0000

2022-05-27T10:17+0000

2022-05-27T10:17+0000

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أجرت القناة العبرية الـ 12، اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال يادلين، زعم من خلالها أن اغتيال العميد حسن خدائي حال دون إلحاق الأذى بالمواطنين والرعايا الإسرائيليين خارج البلاد، بدعوى أن المسؤول الراحل في الحرس الثوري كان يعتزم خطف مواطنين إسرائيليين ويهود خارج بلادهم.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة قلق شديدة على خلفية تسريب صحيفة أمريكية بأن تل أبيب وراء اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي يفضي بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، قد شكل مفاجأة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.للمزيد: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تنفي إقرار إسرائيل بمسؤوليتها عن مقتل صياد خدائيوكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها هي من تقف خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه،وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران. وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

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