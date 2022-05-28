https://arabic.sputniknews.com/20220528/أحد-أبرز-قادة-حماس-إطلاق-الصواريخ-على-إسرائيل-أسهل-من-شرب-الماء-فيديو-1062811936.html

أحد أبرز قادة "حماس": إطلاق الصواريخ على إسرائيل أسهل من شرب الماء... فيديو

أحد أبرز قادة "حماس": إطلاق الصواريخ على إسرائيل أسهل من شرب الماء... فيديو

أكد قيادي كبير في حركة "حماس"، "وجود غرفة عمليات أمنية مشتركة بين الفصائل الفلسطينة ومحور المقاومة"، مشيرا إلى أن "الغرفة شملت ضباط استخبارات من كتائب القسام... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T13:49+0000

2022-05-28T13:49+0000

2022-05-28T14:10+0000

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وأوضح القيادي في هيئة أركان كتائب القسام التابعة لحركة "حماس"، محمد السنوار، في أول ظهور إعلامي له خلال مقابلة على قناة "الجزيرة"، "نعرف مواضع ألم إسرائيل والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا".وتابع السنوار: "إننا عندما نحذر إسرائيل، فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض". مردفا: "بالنسبة لنا، إطلاق الصواريخ على تل أبيب أسهل من شرب الماء".ومضى بقوله: "نعرف مواضيع توجع إسرائيل والضغط عليها وثبتنا معادلات مهمة أصبح يُحسب حسابها جيدا"، مشيرا إلى أنه "حاولنا تنفيذ عملية أسر في معركة سيف القدس لإرغام إسرائيل على صفقة تبادل".وحذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق، إسرائيل من استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج.وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، في بيان صحفي، إن "هنية وجه رسائل واضحة إلى العديد من القادة والدول في المنطقة حذر فيها من استئناف العدو الصهيوني سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج".وأوضح النونو، أن هنية قال في رسالته: "تتابعون معنا تصريحات الاحتلال وتصعيد لهجته نحو مخططاته باغتيال قيادات في الحركة على رأسهم الأخ يحيى السنوار والشيخ صالح العاروري والقائد محمد الضيف والأخ زاهر جبارين وغيرهم".وأضاف أن "رئيس الحركة كلّف مسؤولي مكتب العلاقات العربية والإسلامية والعلاقات الدولية لنقل الرسالة ذاتها للمسؤولين في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه ما يمكن أن تؤدي إليه السياسة الصهيونية في المنطقة".وأشار النونو إلى أن "رئيس الحركة دعا هذه الدول إلى نقل الرسالة للعدو، وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية".ونبه هنية، في رسالته، إلى "ما ينطوي على هذا النهج من ردود فعل كبيرة لا يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته، وسيدفع العدو ثمنا ليس في الحسبان".

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة