https://arabic.sputniknews.com/20220528/أردوغان-يزور-أذربيجان-ويشارك-في-فعاليات-مهرجان-محلي-1062807761.html
أردوغان يشارك في فعاليات مهرجان أذربيجان في العاصمة باكو
أردوغان يشارك في فعاليات مهرجان أذربيجان في العاصمة باكو
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إلى أذربيجان، وذلك ضمن إطار زيارة عمل محددة مسبقا بين البلدين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:42+0000
2022-05-28T12:42+0000
2022-05-28T12:51+0000
العالم
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وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن الرئيس التركي وزوجته وصلا إلى البلاد ظهرا وكان في استقبالهما النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني، يعقوب أيوبوف، ونائب وزير الخارجية، خلف خلفوف، ومسؤولون آخرون.وشارك في الاستقبال حرس الشرف بمطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام الدولتين.وشارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في فعاليات مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" المنظمة لأول مرة في باكو.وتمتد العلاقات التركية الأذرية إلى عقود من الزمن، فقد كانت تركيا أول دولة تعترف بجمهورية أذربيجان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لتستمر بعدها عملية تطورالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يشارك في فعاليات مهرجان أذربيجان في العاصمة باكو
12:42 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إلى أذربيجان، وذلك ضمن إطار زيارة عمل محددة مسبقا بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية
أن الرئيس التركي وزوجته وصلا إلى البلاد ظهرا وكان في استقبالهما النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني، يعقوب أيوبوف، ونائب وزير الخارجية، خلف خلفوف، ومسؤولون آخرون.
وشارك في الاستقبال حرس الشرف بمطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام الدولتين.
وشارك
رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في فعاليات مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" المنظمة لأول مرة في باكو.
وتمتد العلاقات التركية الأذرية
إلى عقود من الزمن، فقد كانت تركيا أول دولة تعترف بجمهورية أذربيجان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لتستمر بعدها عملية تطورالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.