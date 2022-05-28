https://arabic.sputniknews.com/20220528/أرمينيا-تحتفل-بمرور-104-سنوات-على-تأسيس-الجمهورية--1062813086.html
أرمينيا تحتفل بمرور 104 سنوات على تأسيس الجمهورية
أرمينيا تحتفل بمرور 104 سنوات على تأسيس الجمهورية
احتفلت أرمينيا بالذكرى 104 لتأسيس الجمهورية الأولى بعد معركة سارداراباد البطولية، أو ما يعرف بيوم الجمهورية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:22+0000
2022-05-28T14:22+0000
2022-05-28T14:22+0000
العالم
أرمينيا
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وتعود هذه المناسبة إلى تاريخ 28 مايو/أيار 1918، حين هُزم الجيش التركي في سارداراباد أمام القوات الأرمنية التي منعت وصول الغزو التركي إلى منطقة القوقاز، وبالتالي إنقاذ أرمينيا من الدمار الكامل. وبعد انهيار جمهورية القوقاز الفيدرالية الديمقراطية في تبليسي (جورجيا) في 28 مايو 1945 أعلن المجلس الوطني الأرمني جمهورية أرمينيا حرة مستقلة.وفي نفس السياق، قامت عمدة باريس آن هيدالغو بإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن وحرب اليوم الرابع والأربعين، بحسب موقع "armenpress".وقامت هيدالغو بزيارة نصب تسيتسرناكابيرد التذكاري والبانثيون العسكري "ييرابلور"، حيث وضعت إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا "ميدز يغيرن" ووضع الزهور على النار الأبدية.كما زارت مبنى البانتيون العسكري "يرابيل"، لتضع الزهور أيضا على قبور طلاب الجامعة الفرنسية في أرمينيا الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 44 يوما وتحدثت مع ذويهم.وتم بناء النصب التذكاري لمعركة سارداراباد في المكان الذي شهد الموقعة، والقريب من منطقة أرمافير.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/أرمينيا-تقول-إنها-اتفقت-في-بروكسل-على-بدء-عمل-لجنة-ترسيم-الحدود-مع-أذربيجان-1062570949.html
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العالم, أرمينيا
أرمينيا تحتفل بمرور 104 سنوات على تأسيس الجمهورية
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احتفلت أرمينيا بالذكرى 104 لتأسيس الجمهورية الأولى بعد معركة سارداراباد البطولية، أو ما يعرف بيوم الجمهورية.
وتعود هذه المناسبة إلى تاريخ 28 مايو/أيار 1918، حين هُزم الجيش التركي في سارداراباد أمام القوات الأرمنية التي منعت وصول الغزو التركي إلى منطقة القوقاز، وبالتالي إنقاذ أرمينيا من الدمار الكامل. وبعد انهيار جمهورية القوقاز الفيدرالية الديمقراطية في تبليسي (جورجيا) في 28 مايو 1945 أعلن المجلس الوطني الأرمني جمهورية أرمينيا حرة مستقلة.
وفي نفس السياق، قامت عمدة باريس آن هيدالغو بإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن وحرب اليوم الرابع والأربعين، بحسب موقع "armenpress
".
وقامت هيدالغو بزيارة نصب تسيتسرناكابيرد التذكاري والبانثيون العسكري "ييرابلور"، حيث وضعت إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا "ميدز يغيرن" ووضع الزهور على النار الأبدية.
كما زارت مبنى البانتيون العسكري "يرابيل"، لتضع الزهور أيضا على قبور طلاب الجامعة الفرنسية في أرمينيا الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 44 يوما وتحدثت مع ذويهم.
وتم بناء النصب التذكاري لمعركة سارداراباد في المكان الذي شهد الموقعة، والقريب من منطقة أرمافير.