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https://arabic.sputniknews.com/20220528/أنصار-الله-تكشف-الخطوة-العسكرية-القادمة-في-حال-عدم-التزام-دول-التحالف-بالهدنة-الأممية-1062817957.html
"أنصار الله" تكشف الخطوة العسكرية القادمة في حال عدم التزام دول التحالف بالهدنة الأممية
"أنصار الله" تكشف الخطوة العسكرية القادمة في حال عدم التزام دول التحالف بالهدنة الأممية
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لجماعة أنصار الله، مهدي المشاط، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة والأمن جاهزة للقيام بمواجبها في حالة لم تفِ دول... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:51+0000
2022-05-28T15:51+0000
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الجيش اليمني
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وأكد المشاط، خلال لقاءه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، "ضرورة التزام دول التحالف بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني"، حسب قناة المسيرة.وعلق رئيس المجلس السياسي الأعلى على إرسال التحالف طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة وعدد من المحافظات في ظل الهدنة، معتبرا ذلك "خرقاً سافراً للهدنة وعملاً عدوانياً يتناقض كليا مع ادعاءاتها بالحرص على السلام".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-التزامه-بضبط-النفس-تجاه-خروقات-جماعة-أنصار-الله-1062816378.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني

"أنصار الله" تكشف الخطوة العسكرية القادمة في حال عدم التزام دول التحالف بالهدنة الأممية

15:51 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAISرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS
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قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لجماعة أنصار الله، مهدي المشاط، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة والأمن جاهزة للقيام بمواجبها في حالة لم تفِ دول التحالف بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة".
وأكد المشاط، خلال لقاءه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، "ضرورة التزام دول التحالف بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني"، حسب قناة المسيرة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
مجلس القيادة اليمني يؤكد التزامه بضبط النفس تجاه خروقات جماعة "أنصار الله"
15:24 GMT
وعلق رئيس المجلس السياسي الأعلى على إرسال التحالف طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة وعدد من المحافظات في ظل الهدنة، معتبرا ذلك "خرقاً سافراً للهدنة وعملاً عدوانياً يتناقض كليا مع ادعاءاتها بالحرص على السلام".
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.

كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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