https://arabic.sputniknews.com/20220528/أوكرانيا-تصادر-أصول-شركة-روسنفط-الروسية-على-أراضيها-1062823376.html

أوكرانيا تصادر أصول شركة "روسنفط" الروسية على أراضيها

أوكرانيا تصادر أصول شركة "روسنفط" الروسية على أراضيها

أعلنت أوكرانيا مصادرة أصول شركة "روسنفط" الروسية على أراضيها، وتعليق عمل الشركة، وذلك على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T17:59+0000

2022-05-28T17:59+0000

2022-05-28T17:59+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

روسنفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101919/12/1019191266_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_37ddeaf834880406e83137891a8e9a40.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان له نشره عبر قناته في تيلغرام، اليوم السبت، إن "أصول شركة (روسنفط) الروسية في أوكرانيا تمت مصادرتها من قبل جهاز الأمن الأوكراني".وتابع البيان: "وفقا لمعلومات جهاز الأمن الأوكراني تم تعليق عمل شركة الطاقة التي كانت جزءا من مجموعة (روسنفط) الروسية والتابعة للكرملين".وأوضح البيان أن قيمة الأصول المصادرة بلغت نحو 20 مليون هريفنا، أي ما يعادل (677 ألف دولار أمريكي).كما لفت البيان إلى أن جهاز الأمن الأوكراني أرسل مقترحا إلى مجلس الوزراء بشأن تأميم أصول الشركة المحظورة.كان فلاديمير زيلينسكي قد وقع في أوائل آذار/مارس الماضي، قانونا بشأن الاستيلاء القسري على الممتلكات التي تخص روسيا أو سكانها في أوكرانيا وذلك في أعقاب النزاع الروسي الأوكراني.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/الاتحاد-الأوروبي-يأمل-في-التوصل-لاتفاق-يحظر-النفط-الروسي-والمجر-تتمسك-بالرفض-1062669842.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا, روسنفط