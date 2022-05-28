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إعلام: سيناريو لتنحية بايدن من السلطة قيد الإعداد
إعلام: سيناريو لتنحية بايدن من السلطة قيد الإعداد
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن سيناريو جدي يدرس لتنحية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T05:39+0000
2022-05-28T05:39+0000
العالم
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ونشرت مجلة "The Spectator" تقريرا للصحفي، فريدي غراي، قال فيه عن تحضيرات يقوم بها الجمهوريون لتنحية وعزل الرئيس بايدن، وذلك بسبب انخفاض شعبية الأخير جراء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.وشدد الصحفي على أن "الحزب الجمهوري رأى أن خصومه الديموقراطيين استخدموا المساءلة كعصا لإزاحة ترامب من السلطة والآن يريدون الانتقام".وبحسب التقرير، فإن 70 بالمائة من الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري يرون أنه من الضروري عزل بايدن من السلطة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "من المرجح أن يحصل الجمهوريون على دعم عدد كافٍ من الديمقراطيين الذين سئموا من زعيم سيئ".وخلص غراي قائلا إن "العامين المقبلين من السياسة الأمريكية يمكن أن يكونا الأقذر في تاريخ البلاد".
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العالم

إعلام: سيناريو لتنحية بايدن من السلطة قيد الإعداد

05:39 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن سيناريو جدي يدرس لتنحية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ونشرت مجلة "The Spectator" تقريرا للصحفي، فريدي غراي، قال فيه عن تحضيرات يقوم بها الجمهوريون لتنحية وعزل الرئيس بايدن، وذلك بسبب انخفاض شعبية الأخير جراء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وشدد الصحفي على أن "الحزب الجمهوري رأى أن خصومه الديموقراطيين استخدموا المساءلة كعصا لإزاحة ترامب من السلطة والآن يريدون الانتقام".
وبحسب التقرير، فإن 70 بالمائة من الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري يرون أنه من الضروري عزل بايدن من السلطة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "من المرجح أن يحصل الجمهوريون على دعم عدد كافٍ من الديمقراطيين الذين سئموا من زعيم سيئ".
وخلص غراي قائلا إن "العامين المقبلين من السياسة الأمريكية يمكن أن يكونا الأقذر في تاريخ البلاد".
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