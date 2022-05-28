https://arabic.sputniknews.com/20220528/إعلام-سيناريو-لتنحية-بايدن-من-السلطة-قيد-الإعداد-1062791660.html
إعلام: سيناريو لتنحية بايدن من السلطة قيد الإعداد
إعلام: سيناريو لتنحية بايدن من السلطة قيد الإعداد
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن سيناريو جدي يدرس لتنحية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T05:39+0000
2022-05-28T05:39+0000
2022-05-28T05:39+0000
العالم
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ونشرت مجلة "The Spectator" تقريرا للصحفي، فريدي غراي، قال فيه عن تحضيرات يقوم بها الجمهوريون لتنحية وعزل الرئيس بايدن، وذلك بسبب انخفاض شعبية الأخير جراء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.وشدد الصحفي على أن "الحزب الجمهوري رأى أن خصومه الديموقراطيين استخدموا المساءلة كعصا لإزاحة ترامب من السلطة والآن يريدون الانتقام".وبحسب التقرير، فإن 70 بالمائة من الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري يرون أنه من الضروري عزل بايدن من السلطة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "من المرجح أن يحصل الجمهوريون على دعم عدد كافٍ من الديمقراطيين الذين سئموا من زعيم سيئ".وخلص غراي قائلا إن "العامين المقبلين من السياسة الأمريكية يمكن أن يكونا الأقذر في تاريخ البلاد".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: سيناريو لتنحية بايدن من السلطة قيد الإعداد
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، عن سيناريو جدي يدرس لتنحية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ونشرت مجلة "The Spectator"
تقريرا للصحفي، فريدي غراي، قال فيه عن تحضيرات يقوم بها الجمهوريون لتنحية وعزل الرئيس بايدن، وذلك بسبب انخفاض شعبية الأخير جراء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانخفاض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وشدد الصحفي على أن "الحزب الجمهوري رأى أن خصومه الديموقراطيين استخدموا المساءلة كعصا لإزاحة ترامب من السلطة والآن يريدون الانتقام".
وبحسب التقرير، فإن 70 بالمائة من الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري يرون أنه من الضروري عزل بايدن من السلطة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "من المرجح أن يحصل الجمهوريون على دعم عدد كافٍ من الديمقراطيين الذين سئموا من زعيم سيئ".
وخلص غراي قائلا إن "العامين المقبلين من السياسة الأمريكية يمكن أن يكونا الأقذر في تاريخ البلاد".