https://arabic.sputniknews.com/20220528/إعلام-واشنطن-تحث-إسرائيل-على-عدم-إقامة-علاقات-مع-السودان-1062823180.html

إعلام: واشنطن تحث إسرائيل على عدم إقامة علاقات مع السودان

إعلام: واشنطن تحث إسرائيل على عدم إقامة علاقات مع السودان

قال تقرير صحفي إن وزارة الخارجية الأمريكية بعثت برسالة إلى إسرائيل بضرورة الامتناع عن تعزيز العلاقات مع السودان وإقامة علاقات دبلوماسية معه، في ظل معارضة... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T17:47+0000

2022-05-28T17:47+0000

2022-05-28T17:47+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061987712_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_b1a2d9a96c9bc34b53e7f57a53892ff6.jpg

ونقل موقع Jewish Insider الإخباري عن مصدر في الخارجية الأمريكية قوله: "نحث إسرائيل على الانضمام إلينا وإلى المجتمع الدولي والضغط على القادة العسكريين السودانيين للتخلي عن السلطة لصالح حكومة انتقالية مدنية".وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تجدد مساعدتها المعلقة للحكومة السودانية حتى عودة السلطة إلى حكومة مدنية".ويدور الحديث عن مساعدات وعدت بها واشنطن الحكومة السابقة في الخرطوم بقيادة عبد الله حمدوك عقب تحركاتها لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت إسرائيل والسودان، بوساطة الولايات المتحدة، تطبيع العلاقات بين البلدين، وفي يناير/كانون الثاني 2021، وقعت الحكومة السودانية إعلان "اتفاقات إبراهيم"، وفي أكتوبر 2021، وقع انقلاب عسكري في السودان، وأعلن رئيس الأركان عبد الفتاح البرهان حل الحكومة وحل مجلس السيادة المؤقت الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بعمر البشير.وأضاف الموقع: "تقاطع إدارة بايدن النظام الجديد في السودان، مما يخلق حالة متناقضة تضغط فيها الولايات المتحدة على إسرائيل لتعليق عمليات التطبيع وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العربية".وأمس الأول (الخميس)، التقى عضو الكنيست الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي كان أول وزير إسرائيلي (كان وقتها وزيرا للمخابرات) يزور الخرطوم، السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز، وتحدث معه حول الأهمية الاستراتيجية لاستكمال عملية التطبيع بين إسرائيل والسودان.وقال كوهين للسفير الأمريكي إن "الحكومة الإسرائيلية، وكذلك الولايات المتحدة، يجب أن تسعى جاهدة لتوقيع اتفاقية السلام مع السودان في أسرع وقت ممكن، وأن تفعل ذلك مع القيادة السودانية دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".وأضاف كوهين وفق تقرير Jewish Insider الذي نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "السودان من أهم وأكبر دول أفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي على شواطئ البحر الأحمر، والاتفاق معه ضروري لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وسيساعد على منع دخول العناصر الإسلامية، بما في ذلك إيران إلى المنطقة".ورغم المناشدات المتكررة من الإدارة الأمريكية، امتنعت إسرائيل عن إدانة الانقلاب العسكري في السودان والنظام الجديد واستمرت في الحفاظ على العلاقات معه، وفق التقرير.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/تقرير-وفد-سوداني-زار-إسرائيل-لبحث-تعزيز-العلاقات-الدبلوماسية-1062821718.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السودان اليوم