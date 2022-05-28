عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/إيران-تنتقد-السعودية-بسبب-أحد-شروط-الحج-هذا-العام-1062794859.html
إيران تنتقد السعودية بسبب أحد شروط الحج هذا العام
إيران تنتقد السعودية بسبب أحد شروط الحج هذا العام
وجهت إيران انتقادا للسعودية بسبب فرضها شرط السن على حجاج الدول الأخرى الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:54+0000
2022-05-28T07:54+0000
إيران
السعودية
أخبار الحج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102593/59/1025935984_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_615155f363d2646290968404beb0aeac.jpg
وحسب "وكالة أنباء فارس"، قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، إنه كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام. وأضاف أن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج".ووفقا له، "كان من المفترض على السعودية أن تجري مشاورات مع الدول الإسلامية حول أداء فريضة الحج في ظروف انتشار كورونا"، حسب تعبيره.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية. وتعتمد السعودية، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إجراءات-سعودية-مرتقبة-لمواجهة-جدري-القرود-خلال-الحج-مستشار-سعودي-يوضح-التفاصيل-1062626536.html
إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102593/59/1025935984_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_987bf62efad1e2da87384b1c680b73fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, السعودية, أخبار الحج

إيران تنتقد السعودية بسبب أحد شروط الحج هذا العام

07:54 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / Bandar Aldandaniأداء مناسك الحج في قلب مكة، 25 أغسطس/ آب 2017
أداء مناسك الحج في قلب مكة، 25 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Bandar Aldandani
تابعنا عبرTelegram
وجهت إيران انتقادا للسعودية بسبب فرضها شرط السن على حجاج الدول الأخرى الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام.
وحسب "وكالة أنباء فارس"، قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، إنه كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام.
وأضاف أن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج".
وتابع "ربما يعاني من هم أقل من 65 سنة من مرض مستعصي وعليه فإن حالة القدرة الجسدية ربما كانت حالة أكثر عقلانية دون تحديد حد أقصى للسن".
ووفقا له، "كان من المفترض على السعودية أن تجري مشاورات مع الدول الإسلامية حول أداء فريضة الحج في ظروف انتشار كورونا"، حسب تعبيره.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
إجراءات سعودية مرتقبة لمواجهة "جدري القرود" خلال الحج... مستشار سعودي يوضح التفاصيل
23 مايو, 15:32 GMT
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

واشترطت لأداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.

وتعتمد السعودية، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала