https://arabic.sputniknews.com/20220528/إيطاليا-تحظر-أكثر-من-500-مصدر-للبث-الرياضي-غير-القانوني-عبر-الإنترنت-1062806038.html
إيطاليا تحظر أكثر من 500 مصدر للبث الرياضي غير القانوني عبر الإنترنت
إيطاليا تحظر أكثر من 500 مصدر للبث الرياضي غير القانوني عبر الإنترنت
قالت وكالة إنفاذ القانون الإيطالية، اليوم السبت، إن السلطات الإيطالية حظرت 40 قناة على "تلغرام" و500 من منصات الإنترنت، في إطار عملية لمكافحة القرصنة والبث... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:11+0000
2022-05-28T12:11+0000
2022-05-28T12:11+0000
أخبار العالم الآن
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101394/34/1013943493_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_f2053a821f950e88e3bc0aa5b4915b37.jpg
سبوتنيك. وقالت وكالة الحرس المالي الإيطالي التابعة لوزارة المالية الإيطالية على "تويتر": "الوحدة الخاصة لحماية الخصوصية والاحتيال التكنولوجي أجرت تحقيقًا جديدًا لمكافحة ظاهرة القرصنة الإعلامية، حيث تم حظر 500 مصدر على الويب و40 قناة تلغرام".وأجريت تلك الحملة قبل نهاية بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث رصد الخبراء مئات المواقع ومصادر الإنترنت التي تبث خدمات التلفزيون الرقمي بشكل غير قانوني.وأطلقت العديد من قنوات"تلغرام"، التي تضم بعضها أكثر من 20 ألف مشترك، حملة إعلانية تقدم اشتراكات في أي بث تلفزيوني "بسعر رخيص بشكل مبالغ فيه"، حيث يتم عرض فترة تجريبية على مستخدمي الإنترنت مدتها ساعة مع ضمان عدم الكشف عن هويتهم.وبالإضافة إلى قرار حظر مصادر البث المقرصنة، وضع المختصون نظام تعقب كامل يسمح بالتعرف على مستخدمي الباقات التلفزيونية غير القانونية.وتمت إعادة توجيه هؤلاء المشاهدين إلى صفحة بها رسالة "تحذر من أن الموقع الذي تم عرض البرنامج من خلاله قد تعرض للحجب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101394/34/1013943493_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_78e25f38c923ffd6c2e293ecca8b8ffa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, مجتمع
إيطاليا تحظر أكثر من 500 مصدر للبث الرياضي غير القانوني عبر الإنترنت
تابعنا عبر
قالت وكالة إنفاذ القانون الإيطالية، اليوم السبت، إن السلطات الإيطالية حظرت 40 قناة على "تلغرام" و500 من منصات الإنترنت، في إطار عملية لمكافحة القرصنة والبث الرياضي غير القانوني.
سبوتنيك
. وقالت وكالة الحرس المالي الإيطالي التابعة لوزارة المالية الإيطالية على "تويتر": "الوحدة الخاصة لحماية الخصوصية والاحتيال التكنولوجي أجرت تحقيقًا جديدًا لمكافحة ظاهرة القرصنة الإعلامية، حيث تم حظر 500 مصدر على الويب و40 قناة تلغرام".
وأجريت تلك الحملة قبل نهاية بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث رصد الخبراء مئات المواقع ومصادر الإنترنت التي تبث خدمات التلفزيون الرقمي بشكل غير قانوني.
وأطلقت العديد من قنوات"تلغرام"، التي تضم بعضها أكثر من 20 ألف مشترك، حملة إعلانية تقدم اشتراكات في أي بث تلفزيوني "بسعر رخيص بشكل مبالغ فيه"، حيث يتم عرض فترة تجريبية على مستخدمي الإنترنت مدتها ساعة مع ضمان عدم الكشف عن هويتهم.
وبالإضافة إلى قرار حظر مصادر البث المقرصنة، وضع المختصون نظام تعقب كامل يسمح بالتعرف على مستخدمي الباقات التلفزيونية غير القانونية.
وتمت إعادة توجيه هؤلاء المشاهدين إلى صفحة بها رسالة "تحذر من أن الموقع الذي تم عرض البرنامج من خلاله قد تعرض للحجب".