https://arabic.sputniknews.com/20220528/اختطاف-مواطن-فرنسي-في-هايتي--1062827633.html
اختطاف مواطن فرنسي في هايتي
اختطاف مواطن فرنسي في هايتي
أعلن جاري ديسروسيرس المتحدث باسم الشرطة الوطنية في هايتي، اليوم السبت، اختطاف مواطن فرنسي في بورت أو برنس، وهو ما يمثل أحدث عملية اختطاف في الدولة الكاريبية... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T19:34+0000
2022-05-28T19:34+0000
2022-05-28T19:34+0000
هايتي
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قال جاري ديسروسيرس، دون ذكر اسم الضحية أو أي تفاصيل أخرى: "أبلغت الشرطة يوم أمس عن اختطاف مواطن فرنسي"، بحسب "فرانس برس".وقال المتحدث باسم الشرطة إن عملية الخطف وقعت خلال وقت النهار في منطقة سكنية في قلب العاصمة.سيطرت العصابات على أفقر أحياء بورت أو برنس على مدى عقود ولكنها وسعت نفوذها خلال السنوات الأخيرة.في الوقت الذي تتقاتل فيها هذه العصابات في المقام الأول لتوسيع مناطق نفوذها، فإنها تهاجم كذلك الأشخاص العاديين.في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار، قتل ما لا يقل عن 148 شخصا على أيدي عصابات في الأحياء الشمالية لبورت أو برنس، التي تعاني من الاشتباكات بين الجماعات المتناحرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-مقتل-عشرة-سجناء-خلال-فرار-من-سجن-في-هايتي-1054915373.html
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هايتي
اختطاف مواطن فرنسي في هايتي
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أعلن جاري ديسروسيرس المتحدث باسم الشرطة الوطنية في هايتي، اليوم السبت، اختطاف مواطن فرنسي في بورت أو برنس، وهو ما يمثل أحدث عملية اختطاف في الدولة الكاريبية التي تخوض صراعا مع عصابات مسلحة قوية.
قال جاري ديسروسيرس، دون ذكر اسم الضحية أو أي تفاصيل أخرى: "أبلغت الشرطة يوم أمس عن اختطاف مواطن فرنسي"، بحسب "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم الشرطة إن عملية الخطف وقعت
خلال وقت النهار في منطقة سكنية في قلب العاصمة.
سيطرت العصابات على أفقر أحياء بورت أو برنس على مدى عقود ولكنها وسعت نفوذها خلال السنوات الأخيرة.
في الوقت الذي تتقاتل فيها هذه العصابات في المقام الأول لتوسيع مناطق نفوذها، فإنها تهاجم كذلك الأشخاص العاديين.
في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار، قتل ما لا يقل عن 148 شخصا على أيدي عصابات في الأحياء الشمالية لبورت أو برنس، التي تعاني من الاشتباكات بين الجماعات المتناحرة.