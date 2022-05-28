https://arabic.sputniknews.com/20220528/اختطاف-مواطن-فرنسي-في-هايتي--1062827633.html

اختطاف مواطن فرنسي في هايتي

اختطاف مواطن فرنسي في هايتي

أعلن جاري ديسروسيرس المتحدث باسم الشرطة الوطنية في هايتي، اليوم السبت، اختطاف مواطن فرنسي في بورت أو برنس، وهو ما يمثل أحدث عملية اختطاف في الدولة الكاريبية... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T19:34+0000

2022-05-28T19:34+0000

2022-05-28T19:34+0000

هايتي

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قال جاري ديسروسيرس، دون ذكر اسم الضحية أو أي تفاصيل أخرى: "أبلغت الشرطة يوم أمس عن اختطاف مواطن فرنسي"، بحسب "فرانس برس".وقال المتحدث باسم الشرطة إن عملية الخطف وقعت خلال وقت النهار في منطقة سكنية في قلب العاصمة.سيطرت العصابات على أفقر أحياء بورت أو برنس على مدى عقود ولكنها وسعت نفوذها خلال السنوات الأخيرة.في الوقت الذي تتقاتل فيها هذه العصابات في المقام الأول لتوسيع مناطق نفوذها، فإنها تهاجم كذلك الأشخاص العاديين.في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار، قتل ما لا يقل عن 148 شخصا على أيدي عصابات في الأحياء الشمالية لبورت أو برنس، التي تعاني من الاشتباكات بين الجماعات المتناحرة.

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هايتي