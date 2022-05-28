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الأردن يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي للتكامل الصناعي
الأردن يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي للتكامل الصناعي
أفاد موقع "المملكة"، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة سيشارك اليوم السبت، في اجتماعات التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي والتي تبدأ... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:31+0000
2022-05-28T11:31+0000
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وبحسب الموقع، فإن الأردن والإمارات ومصر سيوقعون في ختام اجتماعات غد الأحد، اتفاقا ثلاثيا لإقامة شراكة استراتيجية في مجال القطاع الصناعي في البلدان الثلاث.وسيتم هذا الاتفاق بحضور الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-الحكومة-الأردنية-يشارك-في-اجتماعات-التعاون-الثلاثي-مع-مصر-والإمارت-1062765504.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الأردن يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي للتكامل الصناعي

11:31 GMT 28.05.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أفاد موقع "المملكة"، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة سيشارك اليوم السبت، في اجتماعات التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي والتي تبدأ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وبحسب الموقع، فإن الأردن والإمارات ومصر سيوقعون في ختام اجتماعات غد الأحد، اتفاقا ثلاثيا لإقامة شراكة استراتيجية في مجال القطاع الصناعي في البلدان الثلاث.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
رئيس الحكومة الأردنية يشارك في اجتماعات التعاون الثلاثي مع مصر والإمارت
أمس, 11:44 GMT
وسيتم هذا الاتفاق بحضور الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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