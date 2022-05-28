https://arabic.sputniknews.com/20220528/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-إمكانية-تنفيذ-مهمة-بحرية-للمساعدة-في-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1062793121.html
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:55+0000
2022-05-28T06:55+0000
2022-05-28T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/03/1016630330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a151b2bd62a2aeaff4c28bcc24bd59f.jpg
وفقا لصحيفة "بايس" الإسبانية، في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الاثنين في بروكسل، سيتم مناقشة قضية تزايد خطر الجوع في البلدان التي تعتمد على الصادرات الزراعية من أوكرانيا.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش أيضا إمكانية إطلاق مهمة بحرية لمرافقة سفن الشحن من أوكرانيا عبر البحر الأسود من أوديسا.يرى الاتحاد الأوروبي أن العملية البحرية "محفوفة بمخاطر قوية من الحوادث المحتملة مع الأسطول الروسي"، بحسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، فإن إحدى صعوبات تنفيذ مثل هذه المهمة هي فتح ممر للسفن الأوروبية إلى ميناء أوديسا.وينظم تلك الحركة اتفاقية مونترو، التي ترصد تركيا تنفيذ موادها. ويدعي مصدر الصحيفة أن أنقرة ستمنح الإذن لمرور السفن الأوروبية، لأنها عملية إنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزارة-الزراعة-الروسية-تناقش-مع-دول-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-إمكانية-تحويل-المدفوعات-إلى-الروبل-1062768339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/03/1016630330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5eb61163254c408e9bddc798cf4dd422.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
تابعنا عبر
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا.
وفقا لصحيفة "بايس" الإسبانية، في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الاثنين في بروكسل، سيتم مناقشة قضية تزايد خطر الجوع في البلدان التي تعتمد على الصادرات الزراعية من أوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش أيضا إمكانية إطلاق مهمة بحرية لمرافقة سفن الشحن من أوكرانيا عبر البحر الأسود من أوديسا.
يرى الاتحاد الأوروبي أن العملية البحرية "محفوفة بمخاطر قوية من الحوادث المحتملة مع الأسطول الروسي"، بحسب الصحيفة.
ووفقا للصحيفة، فإن إحدى صعوبات تنفيذ مثل هذه المهمة هي فتح ممر للسفن الأوروبية إلى ميناء أوديسا.
وينظم تلك الحركة اتفاقية مونترو، التي ترصد تركيا تنفيذ موادها. ويدعي مصدر الصحيفة أن أنقرة ستمنح الإذن لمرور السفن الأوروبية، لأنها عملية إنسانية.