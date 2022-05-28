https://arabic.sputniknews.com/20220528/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-إمكانية-تنفيذ-مهمة-بحرية-للمساعدة-في-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1062793121.html

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T06:55+0000

2022-05-28T06:55+0000

2022-05-28T06:55+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وفقا لصحيفة "بايس" الإسبانية، في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الاثنين في بروكسل، سيتم مناقشة قضية تزايد خطر الجوع في البلدان التي تعتمد على الصادرات الزراعية من أوكرانيا.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش أيضا إمكانية إطلاق مهمة بحرية لمرافقة سفن الشحن من أوكرانيا عبر البحر الأسود من أوديسا.يرى الاتحاد الأوروبي أن العملية البحرية "محفوفة بمخاطر قوية من الحوادث المحتملة مع الأسطول الروسي"، بحسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، فإن إحدى صعوبات تنفيذ مثل هذه المهمة هي فتح ممر للسفن الأوروبية إلى ميناء أوديسا.وينظم تلك الحركة اتفاقية مونترو، التي ترصد تركيا تنفيذ موادها. ويدعي مصدر الصحيفة أن أنقرة ستمنح الإذن لمرور السفن الأوروبية، لأنها عملية إنسانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزارة-الزراعة-الروسية-تناقش-مع-دول-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-إمكانية-تحويل-المدفوعات-إلى-الروبل-1062768339.html

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