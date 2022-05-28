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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220528/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-إمكانية-تنفيذ-مهمة-بحرية-للمساعدة-في-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1062793121.html
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:55+0000
2022-05-28T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وفقا لصحيفة "بايس" الإسبانية، في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الاثنين في بروكسل، سيتم مناقشة قضية تزايد خطر الجوع في البلدان التي تعتمد على الصادرات الزراعية من أوكرانيا.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش أيضا إمكانية إطلاق مهمة بحرية لمرافقة سفن الشحن من أوكرانيا عبر البحر الأسود من أوديسا.يرى الاتحاد الأوروبي أن العملية البحرية "محفوفة بمخاطر قوية من الحوادث المحتملة مع الأسطول الروسي"، بحسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، فإن إحدى صعوبات تنفيذ مثل هذه المهمة هي فتح ممر للسفن الأوروبية إلى ميناء أوديسا.وينظم تلك الحركة اتفاقية مونترو، التي ترصد تركيا تنفيذ موادها. ويدعي مصدر الصحيفة أن أنقرة ستمنح الإذن لمرور السفن الأوروبية، لأنها عملية إنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزارة-الزراعة-الروسية-تناقش-مع-دول-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-إمكانية-تحويل-المدفوعات-إلى-الروبل-1062768339.html
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روسيا, العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

06:55 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko / الذهاب إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Taras Litvinenko
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يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تنفيذ مهمة بحرية للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا.
وفقا لصحيفة "بايس" الإسبانية، في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الاثنين في بروكسل، سيتم مناقشة قضية تزايد خطر الجوع في البلدان التي تعتمد على الصادرات الزراعية من أوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش أيضا إمكانية إطلاق مهمة بحرية لمرافقة سفن الشحن من أوكرانيا عبر البحر الأسود من أوديسا.
يرى الاتحاد الأوروبي أن العملية البحرية "محفوفة بمخاطر قوية من الحوادث المحتملة مع الأسطول الروسي"، بحسب الصحيفة.
ووفقا للصحيفة، فإن إحدى صعوبات تنفيذ مثل هذه المهمة هي فتح ممر للسفن الأوروبية إلى ميناء أوديسا.
وينظم تلك الحركة اتفاقية مونترو، التي ترصد تركيا تنفيذ موادها. ويدعي مصدر الصحيفة أن أنقرة ستمنح الإذن لمرور السفن الأوروبية، لأنها عملية إنسانية.
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