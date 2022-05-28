https://arabic.sputniknews.com/20220528/البحرية-الإيرانية-أفراد-طاقمي-الناقلتين-اليونانيتين-المحتجزتين-لم-يعتقلوا-وبصحة-جيدة-1062821250.html

البحرية الإيرانية: أفراد طاقمي الناقلتين اليونانيتين المحتجزتين لم يعتقلوا وبصحة جيدة

البحرية الإيرانية: أفراد طاقمي الناقلتين اليونانيتين المحتجزتين لم يعتقلوا وبصحة جيدة

أعلنت السلطات البحرية الإيرانية، مساء اليوم السبت، أنه "لم يتم اعتقال أفراد طاقمي الناقلتين اليونانيتين المحتجزتين وما زالوا على متن السفينتين وبصحة جيدة". 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T16:52+0000

2022-05-28T16:52+0000

2022-05-28T16:52+0000

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وقالت هيئة الموانئ والبحرية الإيرانية، في بيان لها، إنه "تم توقيف سفينتين يونانيتين بسبب انتهاكات بحرية، ويتم التحقيق في القضية بناء على الأدلة والوثائق وبعد استكمال الوثائق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف البيان: "لم يتم اعتقال طاقمي هاتين الناقلتين اليونانيتين وأفرادها في صحة جيدة"، متابعا: "تتم حمايتهم وصيانتهم وتزويدهم بأي خدمات ضرورية وفقًا للقانون الدولي".وختم البيان بالقول إن "جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها طرفًا في اتفاقية العمل البحري لعام 2006، تفي بالتزاماتها تجاه جميع البحارة، بما في ذلك البحارة الضيوف".واحتجزت إيران، أمس الجمعة، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، أمس الجمعة، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/إيران-تحتجز-ناقلتين-مملوكتين-لليونان-وأثينا-تحتج-1062781430.html

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