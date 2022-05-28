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البرلمان الإسباني يرفض قرار الحكومة ويدعو لاحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية
البرلمان الإسباني يرفض قرار الحكومة ويدعو لاحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية
أعلن البرلمان الإسباني، عن إصداره قرارا جديدا يؤكد ضرورة إنهاء "استعمار الصحراء الغربية"، في إطار الاحترام الصارم للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:28+0000
2022-05-28T10:28+0000
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وأضاف بيان البرلمان: "للمرة الثانية في أقل من شهرين، نعلن رفض قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بدعم خطة "الحكم الذاتي" الزائفة بشأن قضية الصحراء الغربية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.وأشار البرلمان إلى أنه يظل على الخط التاريخي لإسبانيا، وأصر على اختتام عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية في إطار قرارات منظمة الأمم المتحدة، بحسب البيان.وحث القرار الحكومة على "إعادة التأكيد على ضرورة إنهاء عملية تصفية استعمار الصحراء الغربية، مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية، في إطار قرارات الأمم المتحدة".خلال المناقشات، نددت الكتل البرلمانية بشدة بالموقف الذي دافع عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، واصفة إياه بـ"خيانة" الشعب الصحراوي، وطالبت بتوجيه رسالة "واضحة" إلى ملك المغرب مفادها أن "الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه هو الشرعية الدولية التي تدعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير"، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الغبار-من-الصحراء-ينتقل-إلى-جنوب-غربي-فرنسا-1062433377.html
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العالم العربي

البرلمان الإسباني يرفض قرار الحكومة ويدعو لاحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

10:28 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEقوات عسكرية الصحراء الغربية
قوات عسكرية الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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أعلن البرلمان الإسباني، عن إصداره قرارا جديدا يؤكد ضرورة إنهاء "استعمار الصحراء الغربية"، في إطار الاحترام الصارم للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف بيان البرلمان: "للمرة الثانية في أقل من شهرين، نعلن رفض قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بدعم خطة "الحكم الذاتي" الزائفة بشأن قضية الصحراء الغربية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.
وأشار البرلمان إلى أنه يظل على الخط التاريخي لإسبانيا، وأصر على اختتام عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية في إطار قرارات منظمة الأمم المتحدة، بحسب البيان.
وحث القرار الحكومة على "إعادة التأكيد على ضرورة إنهاء عملية تصفية استعمار الصحراء الغربية، مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية، في إطار قرارات الأمم المتحدة".
خلال المناقشات، نددت الكتل البرلمانية بشدة بالموقف الذي دافع عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، واصفة إياه بـ"خيانة" الشعب الصحراوي، وطالبت بتوجيه رسالة "واضحة" إلى ملك المغرب مفادها أن "الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه هو الشرعية الدولية التي تدعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير"، بحسب الوكالة.
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