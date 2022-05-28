https://arabic.sputniknews.com/20220528/البرلمان-الإسباني-يرفض-قرار-الحكومة-ويدعو-لاحترام-الشرعية-الدولية-في-الصحراء-الغربية-1062800501.html
البرلمان الإسباني يرفض قرار الحكومة ويدعو لاحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية
البرلمان الإسباني يرفض قرار الحكومة ويدعو لاحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية
أعلن البرلمان الإسباني، عن إصداره قرارا جديدا يؤكد ضرورة إنهاء "استعمار الصحراء الغربية"، في إطار الاحترام الصارم للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:28+0000
2022-05-28T10:28+0000
2022-05-28T10:28+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595479_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_d3af01c3f8afa9c8c2d6d0da6dcfc6be.jpg
وأضاف بيان البرلمان: "للمرة الثانية في أقل من شهرين، نعلن رفض قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بدعم خطة "الحكم الذاتي" الزائفة بشأن قضية الصحراء الغربية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.وأشار البرلمان إلى أنه يظل على الخط التاريخي لإسبانيا، وأصر على اختتام عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية في إطار قرارات منظمة الأمم المتحدة، بحسب البيان.وحث القرار الحكومة على "إعادة التأكيد على ضرورة إنهاء عملية تصفية استعمار الصحراء الغربية، مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية، في إطار قرارات الأمم المتحدة".خلال المناقشات، نددت الكتل البرلمانية بشدة بالموقف الذي دافع عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، واصفة إياه بـ"خيانة" الشعب الصحراوي، وطالبت بتوجيه رسالة "واضحة" إلى ملك المغرب مفادها أن "الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه هو الشرعية الدولية التي تدعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير"، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الغبار-من-الصحراء-ينتقل-إلى-جنوب-غربي-فرنسا-1062433377.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595479_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_66577673cc825a4d72f10786444270ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
البرلمان الإسباني يرفض قرار الحكومة ويدعو لاحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية
تابعنا عبر
أعلن البرلمان الإسباني، عن إصداره قرارا جديدا يؤكد ضرورة إنهاء "استعمار الصحراء الغربية"، في إطار الاحترام الصارم للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف بيان البرلمان: "للمرة الثانية في أقل من شهرين، نعلن رفض قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بدعم خطة "الحكم الذاتي" الزائفة بشأن قضية الصحراء الغربية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية
.
وأشار البرلمان إلى أنه يظل على الخط التاريخي لإسبانيا، وأصر على اختتام عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية في إطار قرارات منظمة الأمم المتحدة، بحسب البيان.
وحث القرار الحكومة على "إعادة التأكيد على ضرورة إنهاء عملية تصفية استعمار الصحراء الغربية، مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية، في إطار قرارات الأمم المتحدة".
خلال المناقشات، نددت الكتل البرلمانية بشدة بالموقف الذي دافع عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، واصفة إياه بـ"خيانة" الشعب الصحراوي، وطالبت بتوجيه رسالة "واضحة" إلى ملك المغرب مفادها أن "الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه هو الشرعية الدولية التي تدعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير"، بحسب الوكالة.