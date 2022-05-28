https://arabic.sputniknews.com/20220528/الجيش-الإيراني-يزيح-الستار-عن-أول-صاروخ-كروز-يتم-إطلاقه-من-الطائرات-المسيرة-صور-1062801627.html

الجيش الإيراني يزيح الستار عن أول صاروخ كروز يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة... صور

الجيش الإيراني يزيح الستار عن أول صاروخ كروز يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة... صور

أزاح الجيش الإيراني، اليوم السبت، الستار عن صاروخ حيدر، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T10:55+0000

2022-05-28T10:55+0000

2022-05-28T10:55+0000

أخبار إيران

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وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".وأضافت أنه، "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلو متر في الساعة ويصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و "كمان22"."وتفقد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، في وقت سابق اليوم، إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني. واطلع القائدان على آخر إنجازات وقدرات الجيش في هذا المجال.وكان مساعد وكبير مستشاري القائد العام للجيش الإيراني، اللواء يحيى رحيم صفوي، قال مؤخرا: "إنه ليس بإمكان أي قوة مواجهة إيران والتصدي لها، لأنها تواجه شعبا وقائدا شجاعا".وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريحات اللواء صفوي جاءت في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد محمد حجازي، والذي أكد خلالها أن عدو إيران يشن حربا مركبة تشمل إجراءات حظر اقتصادية وحربا سياسية وحربا ثقافية ضد الشعب الإيراني.كما قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الوحدة بين قواته والجيش أدخلت اليأس في قلوب أعداء البلاد، مشيرا إلى أن "التآلف والتعاضد والوحدة بين الجيش والحرس الثوري، أثار غيض أعداء إيران الإسلامية وأدخل اليأس في قلوبهم".وأكد سلامي في رسالة بعثها إلى القائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش، أن يوم الجيش "مناسبة تذكرنا بحكمة ووعي وبصيرة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني لإحباط المؤامرة الكبرى التي حاكتها زمرة المنافقين وأعداء الثورة في باكورة تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، وذلك للقضاء على قوة الجيش الايراني".وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "بطولات وتضحيات الجيش الإيراني للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها والمصالح الوطنية على مدى أكثر من أربعين سنة، لا سيما خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، والتي تبلورت تجاربها وتنامت مع الإبداعات والمنجزات الدفاعية والعسكرية المتطورة والرادعة بشتى المجالات".

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