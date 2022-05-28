https://arabic.sputniknews.com/20220528/الحزب-الحاكم-في-نيجيريا-يؤجل-الانتخابات-التمهيدية-للرئاسة-1062797593.html

الحزب الحاكم في نيجيريا يؤجل الانتخابات التمهيدية للرئاسة

الحزب الحاكم في نيجيريا يؤجل الانتخابات التمهيدية للرئاسة

قرر الحزب الحاكم في نيجيريا، اليوم السبت، تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية لمدة أسبوع لاختيار مرشحه ليحل محل الرئيس محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية لعام... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T09:28+0000

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الحزب بيانا أصدره قبل يوم من موعد بدء الانتخابات التمهيدية، قرر فيه تأجيل مؤتمر التقدميين بزعامة بخاري التصويت إلى 6 يونيو/ حزيران حتى 8 من الشهر ذاته.وقال حزب المؤتمر الشعبي العام إن القرار جاء عقب قرار من السلطات الانتخابية بتمديد الموعد النهائي لتقديم أسماء المرشحين المحتملين للانتخابات التمهيدية.ولم يذكر حزب المؤتمر الشعبي العام مزيدًا من التفاصيل، لكن الحزب الحاكم وقع في نزاع شرس بشأن مرشحيه، ومن بينهم حاكم لاجوس السابق بولا تينوبو ونائب الرئيس الحالي ييمي أوسينباجو.لم يؤيد بخاري أي مرشح، حيث يتوقع بعض المحللين أن يسعى للتوصل إلى مرشح توافقي للحفاظ على فصائل حزب المؤتمر الشعبي العام معًا قبل الانتخابات العامة في فبراير/ شباط 2023.وتحالف أحزاب أصغر من أجل فوز بخاري في انتخابات عام 2015 ، حيث كافح حزب المؤتمر الشعبي العام لاحتواء الانقسامات الداخلية.يذكر أنه كان من المقرر أن يبدأ حزب الشعب الديمقراطي المعارض انتخاباته التمهيدية، يوم غد الأحد، لمرشحه لحكم أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.واجتمع مندوبون من حزب الشعب الديمقراطي في العاصمة أبوجا للتصويت لمرشحين ومن بينهم المنافس على الرئاسة منذ فترة طويلة، أتيكو أبو بكر، ورئيس مجلس الشيوخ السابق بوكولا ساراكي، وأمينو تامبوال، حاكم ولاية سوكوتو الذي يتمتع بدعم قوي في شمال نيجيريا ذي الغالبية المسلمة.

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