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الخارجية الروسية: واشنطن تثير أزمة غذاء في أوكرانيا
الخارجية الروسية: واشنطن تثير أزمة غذاء في أوكرانيا
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أفعال وسياسة واشنطن بشأن تعزيزها لأزمة الغذاء العالمية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:26+0000
2022-05-28T09:26+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت زاخاروفا: "واشنطن من خلال أفعالها هي نفسها تثير أزمة غذائية في أوكرانيا، بينما روسيا تواصل توفير الغذاء والسلع الأخرى بحسن نية".وأشارت زاخاروفا إلى أن، "أوروبا وواشنطن تعتزم تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا في غضون شهرين ونصف بتبرير نقلها إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط من أجل منع حدوث أزمة غذائية".وأوضحت زاخاروفا "مع ذلك، في الواقع يتم نقل الحبوب إلى مستودعات في أوروبا ويتم تنظيم طرق السكك الحديدية والطرق البرية لتسليمها إلى جهات مثل ألمانيا وبولندا وليتوانيا ورومانيا وبلغاريا".واعتبرت زاخاروفا إلى أنه في الوقت نفسه، تواصل روسيا دورها كمشارك مسؤول في سوق الغذاء العالمي قائلة: "نعتزم الاستمرار في الوفاء بحسن نية بالالتزامات بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بإمدادات تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وناقلات الطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية ونحن ندرك جيدًا أهمية هذه الإمدادات لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مختلف مناطق العالم".وفي العام الماضي، حصدت روسيا أكثر من 120 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك ما يقرب من 76 مليون طن من القمح. وفي العام 2017، حصد المزارعون الروس أكثر من 135 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك أكثر من 86 مليون طن من القمح، وهو يعد مستوى تاريخيا.
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روسيا, اقتصاد

الخارجية الروسية: واشنطن تثير أزمة غذاء في أوكرانيا

09:26 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أفعال وسياسة واشنطن بشأن تعزيزها لأزمة الغذاء العالمية.
وقالت زاخاروفا: "واشنطن من خلال أفعالها هي نفسها تثير أزمة غذائية في أوكرانيا، بينما روسيا تواصل توفير الغذاء والسلع الأخرى بحسن نية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن، "أوروبا وواشنطن تعتزم تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا في غضون شهرين ونصف بتبرير نقلها إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط من أجل منع حدوث أزمة غذائية".
وأوضحت زاخاروفا "مع ذلك، في الواقع يتم نقل الحبوب إلى مستودعات في أوروبا ويتم تنظيم طرق السكك الحديدية والطرق البرية لتسليمها إلى جهات مثل ألمانيا وبولندا وليتوانيا ورومانيا وبلغاريا".
واعتبرت زاخاروفا إلى أنه في الوقت نفسه، تواصل روسيا دورها كمشارك مسؤول في سوق الغذاء العالمي قائلة: "نعتزم الاستمرار في الوفاء بحسن نية بالالتزامات بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بإمدادات تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وناقلات الطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية ونحن ندرك جيدًا أهمية هذه الإمدادات لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مختلف مناطق العالم".
وفي العام الماضي، حصدت روسيا أكثر من 120 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك ما يقرب من 76 مليون طن من القمح. وفي العام 2017، حصد المزارعون الروس أكثر من 135 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك أكثر من 86 مليون طن من القمح، وهو يعد مستوى تاريخيا.
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