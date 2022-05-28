https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-إزالة-أكثر-من-11-ألف-لغما-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062832742.html
الدفاع الروسية: إزالة أكثر من 11 ألف لغما في دونيتسك ولوغانسك
الدفاع الروسية: إزالة أكثر من 11 ألف لغما في دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغما من مخلفات النازيين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T23:57+0000
2022-05-28T23:57+0000
2022-05-28T23:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في بيان، إن "القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة".وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغما، منها 352 خلال يوم السبت.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لقصف-مناطق-حدودية-روسية-من-مدينة-سومي-لتنفيذ-استفزاز-جديد-بمواد-سامة--1062826251.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: إزالة أكثر من 11 ألف لغما في دونيتسك ولوغانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغما من مخلفات النازيين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.
موسكو - سبوتنيك.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في بيان، إن "القوات المسلحة الروسية
ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة".
وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغما، منها 352 خلال يوم السبت.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.