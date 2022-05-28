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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-إزالة-أكثر-من-11-ألف-لغما-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062832742.html
الدفاع الروسية: إزالة أكثر من 11 ألف لغما في دونيتسك ولوغانسك
الدفاع الروسية: إزالة أكثر من 11 ألف لغما في دونيتسك ولوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغما من مخلفات النازيين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T23:57+0000
2022-05-28T23:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في بيان، إن "القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة".وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغما، منها 352 خلال يوم السبت.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لقصف-مناطق-حدودية-روسية-من-مدينة-سومي-لتنفيذ-استفزاز-جديد-بمواد-سامة--1062826251.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: إزالة أكثر من 11 ألف لغما في دونيتسك ولوغانسك

23:57 GMT 28.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغما من مخلفات النازيين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.
موسكو - سبوتنيك.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في بيان، إن "القوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تواصل تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة".
وأشار إلى أنه تم تفكيك 11300 لغما، منها 352 خلال يوم السبت.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف مناطق حدودية روسية من مدينة سومي لتنفيذ استفزاز جديد بمواد سامة
19:17 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
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