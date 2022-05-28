الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 260 قوميا وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
08:41 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 28.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
© Sputnik . WASIM SULIMSN
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تصفية أكثر من 260 قوميا وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25".
وأكدت الدفاع الروسية تدمير 11 مركز قيادة و67 نقطة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية و8 مخازن ذخيرة ومقتل 260 من القوميين خلال اليوم الماضي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-25 ومروحية من طراز مي-8 و18 طائرة مسيرة في أنحاء متفرقة.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان اليوم السبت، "نتيجة للعمليات المشتركة لقوات الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، تم تحرير مدينة كراسني ليمان بالكامل من القوميين الأوكرانيين".
وأضاف كوناشينكوف، "تم تدمير 5 مراكز قيادة ومراقبة و17 نقطة تجمع للأفراد والمعدات و4مستودعات ذخيرة بالقرب من مدن نيركوفو وباخموت وميرونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي 6 مراكز قيادة ومركز اتصالات و4 مستودعات ذخيرة وبطاريتي مدفعية صاروخية من طراز جراد و50 نقطة تجمع للأفراد والمعدات... وأسفرت العمليات عن القضاء على 260 من القوميين الأوكرانيين".
كما أعلن كونشينكوف أن "مقاتلة [روسية] أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-25 فوق منطقتي خيرسون وخاركوف... وأسقطت وسائل الدفاع الجوي مروحية أوكرانية من طراز مي-8 في منطقة زاباروجيا... كما تم إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف كوناشينكوف، "تم تدمير 5 مراكز قيادة ومراقبة و17 نقطة تجمع للأفراد والمعدات و4مستودعات ذخيرة بالقرب من مدن نيركوفو وباخموت وميرونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي 6 مراكز قيادة ومركز اتصالات و4 مستودعات ذخيرة وبطاريتي مدفعية صاروخية من طراز جراد و50 نقطة تجمع للأفراد والمعدات... وأسفرت العمليات عن القضاء على 260 من القوميين الأوكرانيين".
كما أعلن كونشينكوف أن "مقاتلة [روسية] أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-25 فوق منطقتي خيرسون وخاركوف... وأسقطت وسائل الدفاع الجوي مروحية أوكرانية من طراز مي-8 في منطقة زاباروجيا... كما تم إسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية".