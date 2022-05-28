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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-جنود-أوكرانيون-ومرتزقة-أجانب-يلجؤون-إلى-روضة-أطفال-ومدرسة-في-جمهورية-دونيتسك-1062826761.html
الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون ومرتزقة أجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون ومرتزقة أجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في جمهورية دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T19:25+0000
2022-05-28T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، في روضة الأطفال رقم 49 والمدرسة رقم 18، تنتشر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وتم نصب نقاط التفتيش ونقاط إطلاق النار على أطراف المباني".وأضاف، ميزينتسيف إنه "في ليسيتشانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تجهيز معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في المدرسة الفنية للتعدين، وكان هناك مستودع للذخيرة في الطابق السفلي، وكانت الأسلحة الثقيلة موجودة في المنطقة المجاورة".وأوضح ميزينتسيف أن النازيين الجدد يخططون لقصف مناطق حدودية في روسيا، من منطقة سومي المدنية، من أجل استفزاز الوحدات الروسية للرد، ومن ثم تفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مشيرا إلى أن صحفيين من وكالات الأنباء الأجنبية متواجدين في سومي الآن لالتقاط الصور والفيديوهات.ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية لا تقوم بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، للحصول على "صدى واسع" من الحادث الاستفزازي الذي تخطط كييف للقيام به.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لقصف-مناطق-حدودية-روسية-من-مدينة-سومي-لتنفيذ-استفزاز-جديد-بمواد-سامة--1062826251.html
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الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون ومرتزقة أجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في جمهورية دونيتسك

19:25 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، في روضة الأطفال رقم 49 والمدرسة رقم 18، تنتشر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وتم نصب نقاط التفتيش ونقاط إطلاق النار على أطراف المباني".
وأضاف، ميزينتسيف إنه "في ليسيتشانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تجهيز معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في المدرسة الفنية للتعدين، وكان هناك مستودع للذخيرة في الطابق السفلي، وكانت الأسلحة الثقيلة موجودة في المنطقة المجاورة".
وأوضح ميزينتسيف أن النازيين الجدد يخططون لقصف مناطق حدودية في روسيا، من منطقة سومي المدنية، من أجل استفزاز الوحدات الروسية للرد، ومن ثم تفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مشيرا إلى أن صحفيين من وكالات الأنباء الأجنبية متواجدين في سومي الآن لالتقاط الصور والفيديوهات.
ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية لا تقوم بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، للحصول على "صدى واسع" من الحادث الاستفزازي الذي تخطط كييف للقيام به.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف مناطق حدودية روسية من مدينة سومي لتنفيذ استفزاز جديد بمواد سامة
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