https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-جنود-أوكرانيون-ومرتزقة-أجانب-يلجؤون-إلى-روضة-أطفال-ومدرسة-في-جمهورية-دونيتسك-1062826761.html
الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون ومرتزقة أجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون ومرتزقة أجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في جمهورية دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T19:25+0000
2022-05-28T19:25+0000
2022-05-28T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، في روضة الأطفال رقم 49 والمدرسة رقم 18، تنتشر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وتم نصب نقاط التفتيش ونقاط إطلاق النار على أطراف المباني".وأضاف، ميزينتسيف إنه "في ليسيتشانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تجهيز معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في المدرسة الفنية للتعدين، وكان هناك مستودع للذخيرة في الطابق السفلي، وكانت الأسلحة الثقيلة موجودة في المنطقة المجاورة".وأوضح ميزينتسيف أن النازيين الجدد يخططون لقصف مناطق حدودية في روسيا، من منطقة سومي المدنية، من أجل استفزاز الوحدات الروسية للرد، ومن ثم تفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مشيرا إلى أن صحفيين من وكالات الأنباء الأجنبية متواجدين في سومي الآن لالتقاط الصور والفيديوهات.ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية لا تقوم بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، للحصول على "صدى واسع" من الحادث الاستفزازي الذي تخطط كييف للقيام به.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لقصف-مناطق-حدودية-روسية-من-مدينة-سومي-لتنفيذ-استفزاز-جديد-بمواد-سامة--1062826251.html
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روسيا
الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون ومرتزقة أجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في جمهورية دونيتسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يلجؤون إلى روضة أطفال ومدرسة في مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف
: "في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، في روضة الأطفال رقم 49 والمدرسة رقم 18، تنتشر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وتم نصب نقاط التفتيش ونقاط إطلاق النار على أطراف المباني".
وأضاف، ميزينتسيف إنه "في ليسيتشانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تجهيز معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في المدرسة الفنية للتعدين، وكان هناك مستودع للذخيرة في الطابق السفلي، وكانت الأسلحة الثقيلة موجودة في المنطقة المجاورة".
وأوضح ميزينتسيف أن النازيين الجدد يخططون لقصف مناطق حدودية في روسيا، من منطقة سومي المدنية، من أجل استفزاز الوحدات الروسية للرد، ومن ثم تفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مشيرا إلى أن صحفيين من وكالات الأنباء الأجنبية متواجدين في سومي الآن لالتقاط الصور والفيديوهات.
ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية لا تقوم بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، للحصول على "صدى واسع" من الحادث الاستفزازي الذي تخطط كييف للقيام به.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.