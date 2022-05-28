https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لقصف-مناطق-حدودية-روسية-من-مدينة-سومي-لتنفيذ-استفزاز-جديد-بمواد-سامة--1062826251.html
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف مناطق حدودية روسية من مدينة سومي لتنفيذ استفزاز جديد بمواد سامة
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف مناطق حدودية روسية من مدينة سومي لتنفيذ استفزاز جديد بمواد سامة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن النازيين الجدد في أوكرانيا، يخططون لقصف مناطق حدودية روسية، من منطقة سومي السكنية، ثم تنفيذ استفزاز بمواد سامة،... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T19:17+0000
2022-05-28T19:17+0000
2022-05-28T19:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات الواردة من الأسرى العسكريين الأوكرانيين، يجرى التحضير لاستفزاز جديد باستخدام مواد سامة في مدينة سومي من قبل مسلحي الكتائب القومية".ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية لا تقوم بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، للحصول على "صدى واسع" من الحادث الاستفزازي الذي تخطط كييف للقيام به.وحذر المسؤول الروسي الدول الغربية والمنظمات الدولية الإنسانية من أن كييف تخطط، في المستقبل القريب، لنشر معلومات مزيفة على نطاق واسع حول ما تزعم أنه "فظائع روسية" من خلال وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف مناطق حدودية روسية من مدينة سومي لتنفيذ استفزاز جديد بمواد سامة
19:17 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 19:18 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن النازيين الجدد في أوكرانيا، يخططون لقصف مناطق حدودية روسية، من منطقة سومي السكنية، ثم تنفيذ استفزاز بمواد سامة، لاتهام الجيش الروسي بها.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات الواردة من الأسرى العسكريين الأوكرانيين، يجرى التحضير لاستفزاز جديد باستخدام مواد سامة في مدينة سومي من قبل مسلحي الكتائب القومية".
وأوضح ميزينتسيف أن النازيين الجدد يخططون لقصف مناطق حدودية في روسيا، من منطقة سومي المدنية، من أجل استفزاز الوحدات الروسية للرد، ومن ثم تفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مشيرا إلى أن صحفيين من وكالات الأنباء الأجنبية متواجدون في سومي الآن لالتقاط الصور والفيديوهات.
ولفت ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية لا تقوم بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة، للحصول على "صدى واسع" من الحادث الاستفزازي الذي تخطط كييف للقيام به.
وحذر المسؤول الروسي الدول الغربية والمنظمات الدولية الإنسانية من أن كييف تخطط، في المستقبل القريب، لنشر معلومات مزيفة على نطاق واسع حول ما تزعم أنه "فظائع روسية" من خلال وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.