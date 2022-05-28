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الرئيس التركي يزور جمهورية أذربيجان
الرئيس التركي يزور جمهورية أذربيجان
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان، اليوم السبت، حيث يقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا بدعوة من الرئيس إلهام علييف. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:43+0000
2022-05-28T09:54+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
إلهام علييف
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وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، يرافق الرئيس التركي، زوجته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير التربية الوطنية محمود أوزر ، ووزير الزراعة والغابات فهيت كيريشجي، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شيليك.كما يرافقه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر إليري، وإفغان علاء، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.وتمتد العلاقات التركية الأذرية إلى عقود من الزمن، فقد كانت تركيا أول دولة تعترف بجمهورية أذربيجان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لتستمر بعدها عملية تطورالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/أردوغان-يلتقي-وزير-الخارجية-الإماراتي-في-إسطنبول-1062784143.html
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العالم, رجب طيب أردوغان, إلهام علييف

الرئيس التركي يزور جمهورية أذربيجان

09:43 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 28.05.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان، اليوم السبت، حيث يقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا بدعوة من الرئيس إلهام علييف.
وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، يرافق الرئيس التركي، زوجته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير التربية الوطنية محمود أوزر ، ووزير الزراعة والغابات فهيت كيريشجي، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شيليك.
كما يرافقه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر إليري، وإفغان علاء، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
أردوغان يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في إسطنبول
أمس, 18:18 GMT
وتمتد العلاقات التركية الأذرية إلى عقود من الزمن، فقد كانت تركيا أول دولة تعترف بجمهورية أذربيجان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، لتستمر بعدها عملية تطورالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
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