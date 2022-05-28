https://arabic.sputniknews.com/20220528/السفير-الروسي-في-بيلاروسيا-يقيم-اتحاد-مينسك-وموسكو-1062815120.html

السفير الروسي في بيلاروسيا يقيم اتحاد مينسك وموسكو

السفير الروسي في بيلاروسيا يقيم اتحاد مينسك وموسكو

قال السفير الروسي لدى بيلاروسيا، بوريس غريزلوف، إن دولة اتحاد مينسك وموسكو ستكون نموذجا للاتحاد بين الدول في القرن الحادي والعشرين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T14:59+0000

2022-05-28T14:59+0000

2022-05-28T14:59+0000

روسيا

بيلاروس

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وبحسب الخدمة الصحفية للسفارة الروسية في بيلاروسيا، أدلى غريزلوف بهذا التصريح خلال زيارة عمل لبولوتسك، حيث شارك في الاحتفالات المخصصة للذكرى 1160 للمدينة.وبحسب الخدمة الصحفية، فقد اطلع رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية خلال الزيارة على المشروع التفاعلي التاريخي والتعليمي "غانسي. الاتحاد عبر العصور"، وحضر حفل افتتاح الاحتفال بيوم المدينة وتكريمها.يذكر أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو قال، نهاية الشهر الماضي، بأن مينسك وموسكو تبنيان تحالفًا يضم دولتين سيادتين، وقد ترغب جمهوريات أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق بالانضمام إليه في المستقبل.وفي هذا السياق نقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "بفضلكم (الأقاليم المتفاعلة بين بعضها البعض)، لدينا مثل هذا التعاون ونحاول بناء دولة اتحادية واحدة على مبادئ جديدة حتى لا يتعرض أحد للإهانة، من أجل أن تتطور دولتان مستقلتان ذات سيادة - بيلاروس وروسيا -. وأنا متأكد من أن جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الأخرى ستنضم إلى مثل هذا التحالف".وجاءت هذه التصريحات للوكاشينكو، في مينسك، خلال لقاء مع محافظ مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر غوسيف، مؤكداً أنه يرى اهتماماً كبيراً جداً من جانب الأقاليم الروسية في تطوير التعاون مع بيلاروس.ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 أبريل/نيسان عام 1997، اتفاقية إقامة اتحاد بين الدولتين، بهدف تعميق التكامل بين البلدين.وفي يناير/كانون الثاني عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد، روسيا - بيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على الاتفاقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/لوكاشينكو-روسيا-ستساعد-بيلاروس-في-مجال-إنتاج-الصواريخ-1062055232.html

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